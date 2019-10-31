Как ты не крути, но мы не пара: продукты, которые лучше не сочитать

1 КАРТОФЕЛЬ И МЯСО Бабушки привыкли радовать нас сытными обедами, например, мясом и картофелем. Казалось бы, картофель — это овощ, а значит, он должен сочетаться с животным белком. В действительности это совсем не так. Для переваривания этих двух продуктов требуются разные виды пищеварительных ферментов. В итоге еда долго не переваривается, а вы испытываете чувство тяжести.

2 ОГУРЦЫ И ПОМИДОРЫ Классические ингредиенты для салата на самом деле совершенно несовместимы. Огурцы по своему составу относятся к щелочным продуктам, а помидоры — к кислым. Пока в желудке выделяется кислота, чтобы переварить огурцы, помидоры начинают бродить. Именно поэтому большая порция любимого салата из огурцов и помидоров нередко приводит к вздутию живота и другим неприятным последствиям.

3 АЛКОГОЛЬ И КОФЕ Одно из самых неудачных сочетаний. Ученые из американского Центра изучения зависимостей выяснили, что кофеин всего лишь маскирует действие алкоголя. Чашка американо придает организму бодрости на шесть часов, все это время ваше тело максимально обезвожено, и вместо заслуженного крепкого сна вас ждет бессонница и учащенное сердцебиение.

4 БУРГЕРЫ И ПИВО Стандартный набор бойфренда в топе самых вредных сочетаний продуктов. Жирная котлета и алкоголь наносят удар по печени: орган «занимается» пивом, пытаясь нейтрализовать действие токсинов, в это время жир из бургера попадает в организм и откладывается. Неприятные последствия – тяжесть и вздутие живота, а следом за ними изжога.

5 АНАНАС И ЙОГУРТ Миска боула с йогуртом и тропическими фруктами кажется хорошей идеей для завтрака. Но не все адепты здорового питания знают, что сочетание ананаса с молочными продуктами серьезно вредит организму. Этот фрукт содержит бромелайн, ферментный комплекс, который в сочетании с молочными продуктами может вызвать интоксикацию.