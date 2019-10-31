Украинская студентка разработала новый метод диагностика рака

Новости шоу бизнеса:Ученица Малой академии наук Украины Ольга Харасахал представила метод обнаружения метастаз на ранних стадиях онкозаболеваний.

В пресс-службе Министерства образования и науки рассказали, что двое учеников Малой академии наук Украины завоевали две медали на Международном конкурсе научных проектов Mostratec-2019.

Ольга Харасахал получила золотую медаль и особую награду мирового сообщества "Свободная наука" за разработку нового метода выявления метастаз меланомы на ранних стадиях по анализу крови.

Меланома – что это?

Меланома – это один из самых опасных видов рака, поскольку распространяется через лимфу и кровь почти во все органы. Злокачественная опухоль преимущественно локализуется в коже, значительно реже в сетчатке глаза, на слизистых оболочках. По данным ВОЗ, ежегодно во всем мире регистрируется приблизительно 48 000 смертей, связанных с меланомой.

Проект уже работает в онкодиспансере в Мариуполе, откуда девушка родом.

"Я посвятила свою научную работу меланоме – раку кожи. Мариуполь – приморский город, у нас много людей отдыхают на пляже и не знают меры в этом. Солнечный ожог, который человек получил в 13 лет, может быть причиной меланомы в 60", – рассказала Ольга в интервью изданию "Освитория".

Конструкция аппарата и принцип его работы не новые. Но метод диагностики, который предложила Ольга, принципиально отличается от предыдущих тем, что дает возможность по анализу крови выявить начало процесса образования метастазов при меланоме и спрогнозировать развитие болезни.

Кроме исследования проблем рака, Ольга работает волонтером в госпитале, с 14 лет помогала воинам АТО в Мариуполе, была победительницей всемирного конкурса INTEL ISEF.

Другой украинский участник – Дмитрий Соломянюк – получил бронзовую медаль, предложив уникальный метод борьбы с пластиковыми отходами и свалками.

Mostratec – один из крупнейших мировых конкурсов научных проектов. В этом году он состоялся в Нову-Амбургу (Бразилия). В конкурсе принимают участие 35 стран мира в 15 номинациях. Он имеет очень строгую систему рецензии и отбора участников. Украина впервые присоединилась к конкурсу и получила две награды.