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Четверг, 31.10.2019
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Украинская студентка разработала новый метод диагностика рака

Украинская студентка разработала новый метод диагностика рака
22:43 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Twitter

Новости шоу бизнеса:Ученица Малой академии наук Украины Ольга Харасахал представила метод обнаружения метастаз на ранних стадиях онкозаболеваний.

В пресс-службе Министерства образования и науки рассказали, что двое учеников Малой академии наук Украины завоевали две медали на Международном конкурсе научных проектов Mostratec-2019.

Ольга Харасахал получила золотую медаль и особую награду мирового сообщества "Свободная наука" за разработку нового метода выявления метастаз меланомы на ранних стадиях по анализу крови.

Меланома – что это?

Меланома – это один из самых опасных видов рака, поскольку распространяется через лимфу и кровь почти во все органы. Злокачественная опухоль преимущественно локализуется в коже, значительно реже в сетчатке глаза, на слизистых оболочках. По данным ВОЗ, ежегодно во всем мире регистрируется приблизительно 48 000 смертей, связанных с меланомой.

Проект уже работает в онкодиспансере в Мариуполе, откуда девушка родом.

"Я посвятила свою научную работу меланоме – раку кожи. Мариуполь – приморский город, у нас много людей отдыхают на пляже и не знают меры в этом. Солнечный ожог, который человек получил в 13 лет, может быть причиной меланомы в 60", – рассказала Ольга в интервью изданию "Освитория". 

Конструкция аппарата и принцип его работы не новые. Но метод диагностики, который предложила Ольга, принципиально отличается от предыдущих тем, что дает возможность по анализу крови выявить начало процесса образования метастазов при меланоме и спрогнозировать развитие болезни.

Кроме исследования проблем рака, Ольга работает волонтером в госпитале, с 14 лет помогала воинам АТО в Мариуполе, была победительницей всемирного конкурса INTEL ISEF.

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Другой украинский участник – Дмитрий Соломянюк – получил бронзовую медаль, предложив уникальный метод борьбы с пластиковыми отходами и свалками.

Mostratec – один из крупнейших мировых конкурсов научных проектов. В этом году он состоялся в Нову-Амбургу (Бразилия). В конкурсе принимают участие 35 стран мира в 15 номинациях. Он имеет очень строгую систему рецензии и отбора участников. Украина впервые присоединилась к конкурсу и получила две награды.

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Все по теме:

Украина, Рак, Здоровье, Студентка, Диагностика рака, Студентка из Украины, Ольга Харасахал https://24tv.ua/health/ru/lechenie_tag5263/.
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