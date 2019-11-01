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Пятница, 01.11.2019
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Выпрямите спину! Что сделает с человеком 20 лет офисной работы (Видео)

Выпрямите спину! Что сделает с человеком 20 лет офисной работы (Видео)

Выпрямите спину! Что сделает с человеком 20 лет офисной работы (Видео)
02:10 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса:Посмотрите, что случится с человеческим телом через 20 лет беспрерывной офисной работы.

Группа футурологов и медиков провела опрос 3 тыс. сотрудников и смоделировала состояние человеческого организма через 20 лет беспрерывной офисной работы.

Согласно медицинским данным, офисная сидячая работа приводит к преждевременному старению, повышает риск рака, ухудшает память. Респонденты, которые участвовали в опросе ученых, подтвердили, что страдают от болей в спине и шее, воспаления глаз, лишнего веса, отечности конечностей и сильного стресса.

Изучив эту информацию, ученые представили модель куклы. Она выглядит как человек, который живет более 20 лет в таких условиях с прогрессирующими заболеваниями.

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При этом ученые отмечают, что кукла Эмма — преувеличенное состояние человека, и вряд ли офисные сотрудники по-настоящему так выглядят после 20 лет работы. Однако модель должна привлечь внимание всех офисных сотрудников для изменения их сидячего образа жизни.

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Офис, Работа, Человек, Футурология.
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