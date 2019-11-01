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Создан уникальный пластырь, который заменит хирургические швы

Создан уникальный пластырь, который заменит хирургические швы
10:28 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Скриншот

Новости шоу бизнеса:Ученые разработали двустороннюю клейкую пленку, которая скрепляет внутренние раны.

Эпохе хирургических нитей и швов, возможно, приходит конец. Ученые разработали двустороннюю клейкую пленку, которая скрепляет внутренние раны всего за 5 секунд.

Вполне возможно, что уже через короткое время хирургические швы будут заменяться двусторонней клейкой лентой, которая стягивает концы раны всего за 5 секунд.

Ученые из Массачусетского института технологий доказали, что эта лента работает на сложных ранах лабораторных крыс и свиней. Создатели ленты вдохновлялись клейкими свойствами паутины. Она очень быстро и прочно склеивает хрупкие ткани наподобие тех, что есть в легких или в кишечнике.

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Лента может стать очень ценным изобретением для предотвращения послеоперационных разрывов ран при операциях в желудочно-кишечном тракте, которые могут спровоцировать сепсис и другие смертельно опасные осложнения.

В мире ежегодно производится примерно 230 миллионов серьезных хирургических операций, подавляющее большинство из которых требуют закрытия ран, что может спровоцировать инфекции, боль и шрамы.

Эта лента является фундаментально иным подходом для заживления ран. С ее помощью будет решена проблема уязвимых и хрупких тканей вроде тех, которые находятся в легких и трахеи. Ну а то, что эта лента работает всего за 5 секунд, делает это изобретение просто незаменимым.

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Здоровье, Пластырь, Хирургия, Новости здоровья.
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