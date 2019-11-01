Красота требует жертв: в чем опасность патчей для глаз

Новости шоу бизнеса:Выяснилась скрытая опасность для девушек, которые используют патчи для глаз.

Многие люди используют патчи для глаз в борьбе с темными кругами, припухлостями и морщинами, но на самом деле средство может лишь состарить кожу.

Об этом рассказал врач-дерматовенеролог и косметолог Алексей Едемский, передают "Аргументы и факты".

Он предупредил, что регулярное использование патчей для глаз может приводить к дополнительным морщинам.

Специалист объяснил, что кажущееся улучшенным состояние кожи после использования патчей - это своего рода визуальный обман. Патчи, а точнее входящие в них компоненты, создают микроотек, который вызывает ощущение гладкой помолодевшей кожи.

"Этот микроотек растягивает кожу, создавая эффект разглаживания морщинок. Так как отекает именно кожа, а не мягкие ткани лица, отек остается незаметным", - рассказал косметолог.

Таким образом, постоянные отеки, вызываемые патчами, не идут на пользу коже и в конечном итоге способствуют дополнительным морщинам, ведь после каждого такого отека кожа вновь ослабляется.

Ранее косметолог Астрид Овеян поделилась своими рекомендациями о процедурах, которые, по ее мнению, следует провести перед отпуском, чтобы защититься от влияния климатических изменений.