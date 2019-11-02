Быстрая потеря сил на фоне стресса: как восстановиться?

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Прислушиваясь к своему телу, вы можете снизить риск развития проблем со здоровьем. Вот несколько советов от психолога Джозефа Рауфа по укреплению физического и психического здоровья, прежде чем стресс возьмет свое.

Не бойтесь и не стесняйтесь плакать

Слезы помогают мышцам расслабиться, нормализовать сон. Стресс, который накапливался долгое время, будет рассеиваться с каждой слезой, а ваш разум становиться все яснее. В конце концов, слезы – это естественный физиологический процесс, который создан самой природой для борьбы со стрессом и выхода негативных эмоциональных переживаний.