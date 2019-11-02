Быстрая потеря сил на фоне стресса: как восстановиться?

Прислушиваясь к своему телу, вы можете снизить риск развития проблем со здоровьем. Вот несколько советов от психолога Джозефа Рауфа по укреплению физического и психического здоровья, прежде чем стресс возьмет свое.
Не бойтесь и не стесняйтесь плакать
Слезы помогают мышцам расслабиться, нормализовать сон. Стресс, который накапливался долгое время, будет рассеиваться с каждой слезой, а ваш разум становиться все яснее. В конце концов, слезы – это естественный физиологический процесс, который создан самой природой для борьбы со стрессом и выхода негативных эмоциональных переживаний.
Делайте упражнения каждый день
Как и слезы, спорт уменьшает психическое и физическое воздействие стресса. В следующий раз, когда вы начнете испытывать чувство неудовлетворенности, которое негативно влияет на ваше тело – выходите на пробежку. Каждый шаг и капля пота приблизят вас к состоянию покоя. Йога – еще один популярный способ справиться со стрессом.
Подумайте о том, что вызывает стресс в вашей жизни
Обращение к источникам стресса так же важно, как и их физическое воздействие. Когда ваше тело напрягается или заводится, о чем вы обычно думаете? Что произошло до того, как ваше тело среагировало? Это ваша работа, отношения, здоровье, беспокойство, может быть, что-то еще?
Если у вас возникли проблемы с ответом на эти вопросы, подумайте о том, чтобы обратиться к психотерапевту для выяснения.
Вспомните, что для вас является наиболее расслабляющим
Для кого-то это горячая ванна с солью вечером, для кого-то – несколько сеансов массажа. Используйте после сильных переживаний то, что обычно оказывает на вас умиротворяющее воздействие.