Скачать
Суббота, 02.11.2019
НАПК и Минюст утвердило порядок доступа контроля деклараций
НАПК и Минюст утвердило порядок доступа контроля деклараций
В Крыму из СИЗО вышел журналист Алексей Назимов
В Крыму из СИЗО вышел журналист Алексей Назимов
Вернидуб: Впервые слышу, что возглавлю Шахтер
Вернидуб: Впервые слышу, что возглавлю Шахтер
Blizzard анонсировала Overwatch 2: что показали
Blizzard анонсировала Overwatch 2: что показали

Быстрая потеря сил на фоне стресса: как восстановиться?

Смотрите фото (5)
Быстрая потеря сил на фоне стресса: как восстановиться?
03:12 Сегодня Телеграф medikforum.ru Фото:pixabay

Новости шоу бизнеса:Стресс является сигналом того, что настало время физически и эмоционально заботиться о себе.

  • 1

    Прислушиваясь к своему телу, вы можете снизить риск развития проблем со здоровьем. Вот несколько советов от психолога Джозефа Рауфа по укреплению физического и психического здоровья, прежде чем стресс возьмет свое.

    Не бойтесь и не стесняйтесь плакать

    Слезы помогают мышцам расслабиться, нормализовать сон. Стресс, который накапливался долгое время, будет рассеиваться с каждой слезой, а ваш разум становиться все яснее. В конце концов, слезы – это естественный физиологический процесс, который создан самой природой для борьбы со стрессом и выхода негативных эмоциональных переживаний.

  • 2

    Делайте упражнения каждый день

    Как и слезы, спорт уменьшает психическое и физическое воздействие стресса. В следующий раз, когда вы начнете испытывать чувство неудовлетворенности, которое негативно влияет на ваше тело – выходите на пробежку. Каждый шаг и капля пота приблизят вас к состоянию покоя. Йога – еще один популярный способ справиться со стрессом.

  • 3

    Подумайте о том, что вызывает стресс в вашей жизни

    Обращение к источникам стресса так же важно, как и их физическое воздействие. Когда ваше тело напрягается или заводится, о чем вы обычно думаете? Что произошло до того, как ваше тело среагировало? Это ваша работа, отношения, здоровье, беспокойство, может быть, что-то еще?

    Если у вас возникли проблемы с ответом на эти вопросы, подумайте о том, чтобы обратиться к психотерапевту для выяснения.

  • 4

    Вспомните, что для вас является наиболее расслабляющим

    Для кого-то это горячая ванна с солью вечером, для кого-то – несколько сеансов массажа. Используйте после сильных переживаний то, что обычно оказывает на вас умиротворяющее воздействие.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (5)

Все по теме:

Здоровье, Стресс, Советы медиков, Быстрая потеря сил на фоне стресса.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на завтра, 2 ноября 2019: все знаки Зодиака
02 Renault выпустит очередной автомобиль для развивающихся стран
03 В "Евросолидарности" прокомментировали возбуждение дел против Федины и Звиробий
04 Nord Stream 2: Польский эксперт озвучил лучший и худший шаг для Украины
05 В "Слуге народа" хотят легализовать самогоноварение
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Помпео о протестах в Ираке: Правительству нужно прислушаться к народу
Помпео: Правительству Ирака нужно прислушаться к народу
В столичном метро возможны изменения в работе
В столичном метро возможны изменения в работе
Трюдо отказался от своей хэллоуинской традиции
Трюдо отказался от своей хэллоуинской традиции
Рецепт дня: цукаты из апельсиновых корок
Рецепт дня: цукаты из апельсиновых корок
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь