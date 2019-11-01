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Эти жирные продукты всегда должны быть в вашем рационе (Фото)

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Эти жирные продукты всегда должны быть в вашем рационе (Фото)
17:24 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:В последнее время эксперты в области здорового питания перестали пугать нас рассказами об опасности продуктов с высоким содержанием жира.

  • 1

    Яичные желтки

    Нет причин отказываться от употребления яиц, которые включают в себя желтки и белки. Они действительно содержат много жира, но одновременно являются богатым источником витаминов А и В, холина, а также селена. Яйца от куриц со свободным выгулом содержат повышенный уровень каротиноидов и витамина D.

  • 2

    Авокадо

    Насыщенные жирными кислотами Омега-3, авокадо превосходно подходят для сохранения здоровой кожи и пищеварительной системы. Они обеспечивают необходимое количество электролитов вроде калия, что делает их превосходной пищей после физических нагрузок. Также этот фрукт является исключительным источником витаминов B вроде фолатов. 

  • 3

    Грецкие орехи

    Несмотря на высокую калорийность, грецкие орехи набиты нутриентами. В частности, в них содержатся белки, волокна и антиоксиданты, ускоряющие метаболизм и сохраняющие здоровье сердца. Употребляйте хотя бы одну порцию грецких орехов ежедневно.

  • 4

    Семечки

    Они являются не только богатым источником жирных кислот Омега-3, но и содержат компоненты под названием лигнаны, которые снижают уровень плохого холестерина в организме. 

  • 5

    Продукты из жирного молока

    Да, в них также содержится много жира, но они богаты калием и витамином D — двумя самыми полезными нутриентами для здоровья сердца и чувствительности к инсулину. Стакан жирного молока в день полезен для здоровья.

  • 6

    Кокосовое молоко

    Оно содержит среднецепочечные триглицериды, обладающие антимикробным воздействием и защищающие пищеварительный тракт от избыточного роста вредных бактерий.

Вкусный, полезный и богат витаминами: почему стоит включить свеклу в свой рацион

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Питание, Продукты, Жир, Рацион, Жирные продукты, Ежедневный рацион.
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