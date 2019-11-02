Скачать
Суббота, 02.11.2019
Глава МИД Финляндии побывал в Станице Луганской (Фото)
Глава МИД Финляндии побывал в Станице Луганской (Фото)
Студенты попробовали себя в роли народных депутатов (Фото)
Студенты попробовали себя в роли народных депутатов (Фото)
Бокс: расписание интересных боев на ноябрь 2019
Бокс: расписание интересных боев на ноябрь 2019
Перевоплощение года: Дженсен Эклз опубликовал взрывные снимки (Фото)
Перевоплощение года: Дженсен Эклз опубликовал взрывные снимки (Фото)

Этот продукт особенно полезен для здоровья печени: 5 главных свойств

Смотрите фото (4)
Этот продукт особенно полезен для здоровья печени: 5 главных свойств
13:59 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Ученые назвали 5 поразительных свойств сыра.

Исследователи пришли к выводу, что любители сыра не только здоровее, но живут дольше. К примеру, этим могут похвастаться французы.

5 полезных свойств сыра:

Защищает печень

В сыре содержится спермидин – вещество, которое предупреждает развитие фиброза печени и гепатоцеллюлярной карциномы – двух самых распространенных видов рака печени.

Улучшает иммунитет

Сыр улучшает иммунную систему, в особенности пожилых людей. Главное - есть го регулярно.

Любители сыра живут дольше

Главные ценители сыра в мире - французы - живут долго и меньше болеют, особенно болезнями сердца. Поэтому сыр влияет на долголетие и здоровую жизнь.

Предотвращает болезни зубов

Этот продукт создает защитную пленку вокруг эмали и таким образом защищает зубы от повреждений и кариеса.

Помогает похудеть

Стресс и сидячий образ жизни: профессии, которые вызывают ожирение

Если на диете употреблять побольше сыра, йогурта и нежирного молока, то это быстрее похудеть и согнать жирок в районе живота.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (4)

Все по теме:

Здоровье, Сыр, Свойства, Здоровая печень, Продукты для печени.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Nord Stream 2: Польский эксперт озвучил лучший и худший шаг для Украины
02 Родительская суббота: как сегодня упоминают близких и что нельзя делать
03 Гороскоп на завтра, 2 ноября 2019: все знаки Зодиака
04 Видимо вампиры не носят белья: Алессандра Амбросио удивила костюмом на Хэллоуин
05 СМИ: Столтенберг и освобожденные украинские моряки не встретились из-за Франции
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Слуги народа&quot; станут на защиту журналистов
"Слуги народа" станут на защиту журналистов
Курс валют на 2 ноября: гривна завершила неделю ростом
Курс валют на 2 ноября: гривна завершила неделю ростом
Порывы ветра: прогноз погоды на выходные
Порывы ветра: прогноз погоды на выходные
Родительская суббота: как сегодня упоминают близких и что нельзя делать
Родительская суббота: как сегодня упоминают близких и что нельзя делать
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь