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Назван один из самых полезных фруктов для сердца

Назван один из самых полезных фруктов для сердца
01:59 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса:Врачи обнаружили новое полезное свойство манго.

Врачи часто выступают в качестве защитников продуктов питания, рекомендуя к употреблению владеющие лечебными свойствами.

Результаты последнего исследования весьма обнадеживают. Эксперты из Ассоциации по культивированию при Научно-исследовательском институте Агаркара обнаружили пребиотические свойства в 12 сортов манго. Наличие углеводов и фенольных соединений во фрукте, известном своей калорийностью и бета-каротином, дает мощный антиоксидантный эффект. Также витамин Е и селен, содержащиеся в плодах манго, поддерживают хорошую работу сердца.

Известно, что пребиотики помогают усваиваться питательным веществам в организме, стимулируют рост и активность бактерий пищеварительной системы. Компоненты, входящие в состав пребиотических продуктов, полезны для больных раком, сердечников и диабетиков. Получается, пребиотические свойства манго дают медикам новые возможности использования фрукта.

Этот продукт особенно полезен для здоровья печени: 5 главных свойств

Доктора Смит Нилегоанкар и Вайшали Агте уже представили свои исследования на шестом симпозиуме Nutra India Summit. Открытие получило не одну награду и одобрение представителей пищевой промышленности.

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Mango, Польза манго, Полезные фрукты, Фрукты для сердца, Свойства манго.
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