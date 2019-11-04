Проверено нашими бабушками: лечебные напитки от простуды

1 Теплый чай с медом и лимоном. Если вы простудились, первым делом приготовьте некрепкий черный или зеленый чай, в который добавьте 1 чайную ложку меда и пару долек лимона. Очень важно НЕ добавлять мед и лимон в кипяток, чтобы сохранить их полезные вещества.

2 Малиновый чай с цветками липы. Из сухих цветков липы заварите чай, добавьте в него сухие ягоды и листья малины. И оставьте настаиваться на 30 минут. Если ягод малины нет, подойдет и малиновое варенье.

3 Чай из шиповника. Ни для кого не секрет, что шиповник — идеальный источник витамина С. Измельченные сухие плоды шиповника (3 столовые ложки) залейте 0,5 л кипятка и оставьте в термосе на ночь. Утром процедите и пейте 1/2 стакана 4 раза в день за 30 минут до еды.

4 Морс клюквенный или брусничный. Клюква и брусника — это просто уникальные по своим бактерицидным свойствам средства. Для приготовления морса разотрите ягоды клюквы или брусники с сахарным песком (3:1). 2 ст. л. смеси залейте 0,5 литра теплой воды.

5 Горячее молоко с минеральной водой. Если у вас начался кашель, приготовьте горячее молоко с щелочной водой (например, «Боржоми»). Такой напиток будет способствовать отхождению мокрот.

6 Молоко с чесноком. Это экстренное средство поможет вам встать на ноги за одну ночь. В теплое молоко нужно добавить 10 капель сока чеснока и выпить на ночь.

7 Компот из сухофруктов. Проверенное и всем известное с детства средство. Отвар из сухофруктов обладает общеукрепляющим и смягчающим действием при простуде. 100 г сухофруктов перебрать, крупные фрукты нарезать. Все сухофрукты тщательно промыть в теплой воде. Сначала варить яблоки и груши до мягкости в течение 30 минут, добавив сахар (3 ст. л. на 1 л воды), затем добавить урюк и чернослив и под конец, за 5 минут до окончания варки, — изюм и курагу. В готовый компот можно добавить сок лимона или апельсина, мед.

8 Имбирный чай с лимоном. Поможет в холодные осенние дни, укрепит иммунитет и повысит вашу работоспособность. 1 стакан горячей воды смешать с 1 ст. л. меда, 1 ст. л. сока лимона, 0,5 ч. л. измельченного имбирного корня и щепоткой корицы. Можно добавить в чай немного сухих измельченных листьев мяты.

9 Глинтвейн. Отличное средство от простуды и просто вкусный, полезный, согревающий напиток! Смешать пряности, добавить 100 мл воды, довести до кипения, снять с огня, настоять 10 минут. Процедить. Нарезать апельсин кружочками. Смешать вино, отвар, сахар и дольки апельсина. Все довести до кипения, но не кипятить! В глинтвейн можно добавлять также мед, яблоки, изюм. Подавать горячим. Пить лучше на ночь, чтобы сразу лечь в постель, а в ноги положить теплую грелочку.