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Проверено нашими бабушками: лечебные напитки от простуды

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Проверено нашими бабушками: лечебные напитки от простуды
03:24 Сегодня Телеграф bigpicture.ru Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:С наступлением сезона холодов снова увеличивается риск переохладиться и подхватить простуду. Представляем вам десятку "целебных напитков" от простуды.

  • 1

    Теплый чай с медом и лимоном.

    Если вы простудились, первым делом приготовьте некрепкий черный или зеленый чай, в который добавьте 1 чайную ложку меда и пару долек лимона. Очень важно НЕ добавлять мед и лимон в кипяток, чтобы сохранить их полезные вещества.

  • 2

    Малиновый чай с цветками липы.

    Из сухих цветков липы заварите чай, добавьте в него сухие ягоды и листья малины. И оставьте настаиваться на 30 минут. Если ягод малины нет, подойдет и малиновое варенье.

  • 3

    Чай из шиповника.

    Ни для кого не секрет, что шиповник — идеальный источник витамина С. Измельченные сухие плоды шиповника (3 столовые ложки) залейте 0,5 л кипятка и оставьте в термосе на ночь. Утром процедите и пейте 1/2 стакана 4 раза в день за 30 минут до еды.

  • 4

    Морс клюквенный или брусничный.

    Клюква и брусника — это просто уникальные по своим бактерицидным свойствам средства. Для приготовления морса разотрите ягоды клюквы или брусники с сахарным песком (3:1). 2 ст. л. смеси залейте 0,5 литра теплой воды.

  • 5

    Горячее молоко с минеральной водой.

    Если у вас начался кашель, приготовьте горячее молоко с щелочной водой (например, «Боржоми»). Такой напиток будет способствовать отхождению мокрот.

  • 6

    Молоко с чесноком.

    Это экстренное средство поможет вам встать на ноги за одну ночь. В теплое молоко нужно добавить 10 капель сока чеснока и выпить на ночь.

  • 7

    Компот из сухофруктов.

    Проверенное и всем известное с детства средство. Отвар из сухофруктов обладает общеукрепляющим и смягчающим действием при простуде. 100 г сухофруктов перебрать, крупные фрукты нарезать. Все сухофрукты тщательно промыть в теплой воде. Сначала варить яблоки и груши до мягкости в течение 30 минут, добавив сахар (3 ст. л. на 1 л воды), затем добавить урюк и чернослив и под конец, за 5 минут до окончания варки, — изюм и курагу. В готовый компот можно добавить сок лимона или апельсина, мед.

  • 8

    Имбирный чай с лимоном.

    Поможет в холодные осенние дни, укрепит иммунитет и повысит вашу работоспособность. 1 стакан горячей воды смешать с 1 ст. л. меда, 1 ст. л. сока лимона, 0,5 ч. л. измельченного имбирного корня и щепоткой корицы. Можно добавить в чай немного сухих измельченных листьев мяты.

  • 9

     Глинтвейн.

    Отличное средство от простуды и просто вкусный, полезный, согревающий напиток! Смешать пряности, добавить 100 мл воды, довести до кипения, снять с огня, настоять 10 минут. Процедить. Нарезать апельсин кружочками. Смешать вино, отвар, сахар и дольки апельсина. Все довести до кипения, но не кипятить! В глинтвейн можно добавлять также мед, яблоки, изюм. Подавать горячим. Пить лучше на ночь, чтобы сразу лечь в постель, а в ноги положить теплую грелочку.

  • 10

    Ромашковый чай.

    Ромашка — мягкое противовоспалительное средство. В сочетании с липой и медом является хорошим противопростудным средством. Приготовление чая: взять по 1 ч. л. цветков ромашки и цветков липы, заварить 1 стаканом кипятка, настоять 20 минут, процедить. Пить по 1/3 стакана 3 раза в день до еды. Можно добавить мед.

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Питание, Здоровье, Лечение, Простуда, Напитки, Холода.
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