Как регулировать учащенное сердцебиение

Новости шоу бизнеса:Учащенное сердцебиение - это когда человек внезапно начинаете чувствовать, как бьется сердце.

Жертвы тахикардии или учащенного сердцебиения хорошо знают, насколько неприятно это состояние.

При тахикардии люди страдают от нехватки воздуха, снижения давления и обморочных ощущений. Но специалисты нашли простой и эффективный способ борьбы с данным нарушением.

Медики рассказали, что замедлить не в меру ускорившийся ритм сердца можно с помощью охлаждения.

По словам специалистов, при резком снижении температуры тела сердечно-сосудистая система начинает адаптироваться к изменяющимся внешним условиям, и этом может иметь позитивный эффект.

Для замедления учащенного сердцебиения ученые посоветовали сделать следующее. Предварительно налив в емкость холодную воду с кусочками льда, нужно опустить в нее лицо на несколько секунд, при этом необходимо задержать дыхание.

Если этот способ кажется радикальным, можно помассировать кожу лица шариками льда, уделяя особое внимание вискам.