Обнаружили новый фактор, который способен вызвать развитие рака

Новости шоу бизнеса:Ученые выяснили, что ранние признаки сердечно-сосудистых заболеваний, а именно микрососудистая эндотелиальная дисфункция, свидетельствуют о риске развития рака.

Наличие микрососудистой эндотелиальной дисфункции может предсказать развитие рака.

Микрососудистая эндотелиальная дисфункция - это повреждение стенок мелких артерий в сердце, которые влияют на их способность расширяться, что ограничивает приток крови и к сердцу плохо поступает кислород.

Кардиологи изучили историю 488 пациентов, проходивших обследование на микрососудистую эндотелиальную дисфункцию с 2006 по 2014 год.

В 9,5% из 221 пациента с дисфункцией диагностировали рак. Хотя это исследование требует дальнейшего расширения, чтобы знать наверняка.

Больше всего связь между микрососудистой эндотелиальной дисфункцией и раком наблюдается среди мужчин, а также у женщин и мужчин, страдающих от хронического высокого давления (гипертонии).

По словам исследователей, если этот маркер подтвердится, он сможет предсказать рак за пять лет до начала болезни.