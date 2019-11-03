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Внушительный состав питательных веществ: чем полезен гранат и гранатовый сок

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Внушительный состав питательных веществ: чем полезен гранат и гранатовый сок
18:02 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Гранаты имеют внушительный состав питательных и полезных для здоровья веществ.

Гранат — вид растений из рода Гранат семейства Дербенниковые со съедобными плодами. Плоды граната употребляются в пищу в сыром виде, в приготовленных блюдах, напитках и для получения гранатового сока.

Многие культуры используют гранат в качестве средства народной медицины. Классифицированный как ягода, плод граната составляет около 5−12 см в диаметре. Это красное, круглое и похожее на красное яблоко растение со стеблем в форме цветка.

Кожура граната толстая и несъедобная, но внутри есть сотни съедобных семян. Каждое семя окружено красным, сочным и сладким семенным покрытием, известным как арил.

Гранаты имеют внушительный состав питательных и полезных для здоровья веществ. Полезные свойства граната:

1. Гранат обладает впечатляющим противовоспалительным эффектом

Хроническое воспаление какого-либо органа приводит к развитию серьезных заболеваний — болезней сердца, появлению рака, диабета 2 типа, болезни Альцгеймера и даже ожирения.

Гранаты обладают мощными противовоспалительными свойствами, которые снижают риски развития этих заболеваний.

Король фруктов: ТОП-10 полезных свойства граната

2. Гранат — средство против рака молочной железы

Рак молочной железы является одним из наиболее распространенных видов рака у женщин. Экстракт граната может препятствовать размножению клеток рака молочной железы — даже убивая некоторые из них. Однако доказательства в настоящее время ограничиваются только лабораторными исследованиями.

3. Гранат может

Высокое кровяное давление (гипертония) является одним из ведущих факторов сердечных приступов и инсультов.

В одном исследовании люди с гипертонией наблюдали значительное снижение артериального давления после употребления 150 мл гранатового сока ежедневно в течение двух недель.

4. Гранат помогает в борьбе с артритом и болью в суставах

Растительные соединения в гранате оказывают противовоспалительное действие и помогают в лечении артрита.

5. Гранатовый сок может снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний

Болезни сердца в настоящее время являются наиболее распространенной причиной преждевременной смерти. Пуническая кислота, основная жирная кислота в гранате, защищает от болезней сердца.

6. Гранат улучшает память

Исследование с участием 28 пожилых людей с жалобами на память показало, что 230 мл гранатового сока в день значительно улучшали маркеры вербальной и зрительной памяти. Исследования на мышах также показывают, что гранат может помочь в борьбе с болезнью Альцгеймера

Ученые доказали, что гранатовый сок замедляет старение людей

7. Гранат может улучшить производительность упражнений

Гранат богат диетическими нитратами, которые, как было показано, улучшают физическую работоспособность.

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Питание, Здоровье, Польза, Гранат, Гранатовый сок.
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