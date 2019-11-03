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Продукты, которые помогут снять отеки

Продукты, которые помогут снять отеки
19:33 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:С отеками хоть раз в жизни сталкивался каждый.

Отек — это избыточное накопление жидкости в органах, внеклеточных тканевых пространствах организма. Диетологи рассказали о продуктах, которые позволят вывести лишнюю жидкость.

1. Зелень: петрушка, укроп, лук. 

2. Белковые продукты: постное мясо и птица, молочные продукты небольшой жирности (2-5%), рыба и морепродукты, яйца.

3. Продукты, богатые витамином С: шиповник (отвар шиповника), 1 цитрусовый фрукт в день, яблоко, болгарский перец, цветная капуста, белокочанная капуста, а зимой небольшая порция квашенной капусты или 1-2 небольших малосольных огурца. 

4. Продукты, богатые витамином D: морская рыба, сельдь, яичный желток, печень трески, конечно – рыбий жир, сыры твердых сортов. Помним о мере, 1-2 яйца в день, рыбы 160 грамм, сыра 50 грамм. 

5. Травы. Можно в комплекс добавить природные помощники – сборы трав и ягод (шиповник, брусника, чай из березовых почек, календулы, ромашки).

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6. Вода. Пить во время еды можно, а порой и нужно, если едим что-то сухое. если организм требует воды, то нужно выпить стакан или два. В день человеку необходимо 40 мл воды на 1 кг веса. 

7. Соль. Не отказываемся от поваренной соли полностью. Она должна присутствовать в небольшом количестве, так как недостаток натрия, как и калия, влечет за собой подталкивание организма удерживать эти микроэлементы из любой поступающей пищи и не отдавать их. Задержание натрия – задержание воды – отеки!

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Здоровье, Лицо, Отеки, Уход за лицом, Отечность, Отечность лица, Советы медиков, Здоровое лицо.
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