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Каждый день завтракаете овсянкой?: весомая причина уже сейчас отказаться от нее

Каждый день завтракаете овсянкой?: весомая причина уже сейчас отказаться от нее
22:11 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Почему нельзя есть овсянку на завтрак? Овсяная каша – любимый утренний продукт для многих, потому что овсяные хлопья полезны для здоровья, как знаем мы все.

Овсянка обволакивает слизистую желудка, нормализуя его работу. Для нормализации веса рекомендуют есть овсянку на протяжении 15 дней. Заодно так человек избавляется от запоров. Однако не все так безоблачно, как кажется на первый взгляд. Постоянно есть овсянку, да еще и в больших количествах, вредно и даже опасно для здоровья.

Все дело в том, и об этом скажет каждый гастроэнтеролог, овсянка содержит фитиновую кислоту – вещество, которое задерживает всасывание кальция в кишечнике.

Мало того, фитиновая кислота не только не позволяет кальцию усваиваться в организме, но и еще и вымывает необходимый микроэлемент из наших костей. Поэтому, если ты планируешь придерживаться овсяной диеты, прежде необходимо проконсультироваться с врачом. 

Вот в чем дело: основные причины, почему постоянно хочется есть

Конечно, отказываться от овсянки совсем не стоит, все же этот продукт необходим человеческому организму. Просто старайся чередовать овсяную кашу с другими кашами – гречневой, кукурузной, пшенной, которые тоже очень полезны.

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Все по теме:

Здоровье, Полезные свойства, Овсянка, Вредные свойства.
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