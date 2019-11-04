Как быстро поднять гемоглобин без лекарств

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И это неизбежно сказывается на внешности – выпадают волосы, слоятся ногти, человек быстрее утомляется, чаще бывают головные боли, учащенное сердцебиение и отдышка.

Натуропаты поделились пятью средствами по повышению гемоглобина, о которых мало кто знает.

Зеленая гречка. Эту крупу еще называют "живой" — она не подвергается термической обработке. Зеленая гречка содержит суточную норму железа, необходимого человеку. Для большей пользы специалисты рекомендуют гречку проращивать и добавлять ее, например, в смузи.