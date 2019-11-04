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Как быстро поднять гемоглобин без лекарств

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Как быстро поднять гемоглобин без лекарств
15:15 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото:pixabay

Новости шоу бизнеса:Специалисты рекомендуют обязательно проверять уровень этого показателя каждый год и обязательно употреблять в пищу продукты, богатые железом.

  • 1

    И это неизбежно сказывается на внешности – выпадают волосы, слоятся ногти, человек быстрее утомляется, чаще бывают головные боли, учащенное сердцебиение и отдышка.

    Натуропаты поделились пятью средствами по повышению гемоглобина, о которых мало кто знает.

    Зеленая гречка. Эту крупу еще называют "живой" — она не подвергается термической обработке. Зеленая гречка содержит суточную норму железа, необходимого человеку. Для большей пользы специалисты рекомендуют гречку проращивать и добавлять ее, например, в смузи.

  • 2

    Семена конопли. "Суперфуд", который испокон веков выращивался на Руси. Конопля богата белком, в котором есть все незаменимые аминокислоты. Конопляные семена, в отличие от листьев и соцветий, не оказывают наркотического действия. Из семян конопли получают питательное и целебное конопляное масло. Помимо повышения гемоглобина, регулярное потребление семян предотвращает развитие онкологических заболеваний, препятствует развитию заболеваний печени и желчевыводящих путей.

  • 3

    Сушеная крапива. Крапиву на Руси называли народным лекарем, так уж высок спектр ее применения. Растение хорошо чистит кровь и повышает гемоглобин. Специалисты рекомендуют принимать смолотую в порошок крапиву по чайной ложке, запивая водой, но не заваривая ее кипятком.

  • 4

    Перга. Мало кто знает о полезных свойствах этого "пчелиного хлеба". Она повышает иммунитет, ускоряет процесс обновления крови и улучшает обмен веществ. Для поднятия гемоглобина специалисты рекомендуют съедать по 2-3 крупинки 2 раза в день.

    Также специалисты советуют при низком гемоглобине проводить антипаразитарную чистку организма, так как зачастую именно наличие паразитов может вызывать снижение уровня железа в крови.

Все, что нужно знать о витамине Е

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Здоровье, Гемоглобин, Советы медиков, уровень гемоглобина, Как быстро поднять гемоглобин.
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