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Уберите это из своей спальни: как ночники влияют на наш сон

Уберите это из своей спальни: как ночники влияют на наш сон
18:28 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса:Воздействие света на спящего человека в неподходящее время по отношению к солнечному циклу может нарушать циркадные ритмы.

Японские ученые из Медицинского университета города Нара выяснили, что лишний свет в спальне во время сна — будь то ночник, уличный фонарь, который видно из окна, или даже светящаяся Луна — может повысить риск развития смертельных заболеваний сердца и инсульта.

Ранее специалисты уже обнаружили, что засыпание с включенным телевизором или другим источником света может стать причиной ожирения.

Теперь медики доказали, что более высокие уровни светового загрязнения сопровождались повышенными показателями хронического атеросклероза — болезни, провоцирующей образование атеросклеротических бляшек на стенках артерий. Исследование проводилось на 989 мужчинах и женщинах в течение трех лет. Средний возраст участников составил от 71 до 77 лет.

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Во время эксперимента ученые на протяжении двух ночей располагали над головами спящих людей включенную лампу. Источник света находился на высоте 60 сантиметров от пола и был повернут по направлению к потолку.

"Мы обнаружили четкую и закономерную связь между интенсивностью ночного освещения в спальне и прогрессированием атеросклероза, который не зависел от известных факторов риска, включая возраст, ожирение, курение, гипертонию и диабет. Световое загрязнение в помещении может быть фактором развития атеросклероза среди населения в целом", — рассказал один из авторов исследования, Кенджи Обаяши.

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По словам ученых, суть в том, что прохождение света через закрытые веки снижает выработку мелатонина, также известного как "гормон ночи", который уменьшает кровяное давление, снимает воспаление и контролирует циркадные ритмы.

Весной ученые из России и Германии оценили влияние однократного введения мелатонина на показатели суточного ритма.

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Сон, Здоровый сон, Спальня, Меланин, Ночник.
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