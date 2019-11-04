Не стоит ее недооценивать: какие угрозы несет пониженная температура

Новости шоу бизнеса:Названы основные причины пониженной температуры тела.

В современной жизни часто случаются как периоды болезней, так и периоды переутомления и особых переживаний. Организм часто реагирует понижением температуры на такие изменения привычного для вас состояния.

Так как пониженная температура тела является менее распространенным явлением, чем повышенная температура, ей не придается, как правило, особого значения, а напрасно. Такая реакция организма может быть вызвана уже имеющимся или же только развивающимся заболеванием.

Итак, сейчас поговорим о причинах пониженной температуры тела, а также методах их преодоления. Прежде всего, нужно определиться с температурной категорией — это показатель в 35,5, а также более низкий. Итак, каковы же причины?

1. Возможно, имеют место хронические заболевания, а пониженная температура тела сигнализирует об их обострении. В этой ситуации необходима консультация врача.

2. Пониженная температура тела может также быть вызвана гипотиреозом. Это говорит о понижении функции щитовидной железы, играющей весомую роль в функционировании всего организма. Изменения, которые происходят в результате неправильной работы щитовидки, способны вызвать сопутствующие проблемы в гормональном балансе, а также работе многих органов.

3. Понижение температуры тела характерно также для людей, страдающих от болезней надпочечников. Обострение в этом случае можно предотвратить профилактикой. необходимо пить больше воды, есть дыни и арбузы, способствующие очищению организма.

4. Температура может снижаться также в результате самолечения. Лекарственные препараты в любом случае необходимо принимать правильно — по рекомендации врача или по рецепту. Важно также не пренебрегать дозировкой.

5. По здоровью часто бьют простудные заболевания и усталость, которые тоже часто вызывают понижение температуры тела. Причиной часто является сидячий образ жизни. В этом случае необходимо делать разгрузку — делать зарядку, чтобы отдохнуть и пополниться новыми силами. Длительное утомление часто ведет к истощению организма.

6. Пониженную температуру тела может также вызывать беременность. Кроме этого, симптомами являются холод в ногах, тошнота, продолжительные головные боли, отсутствие аппетита и т.д. В такой ситуации важно обратиться к врачу, так как пониженная температура в таком состоянии может вызвать обмороки.

В любом случае важно обратиться за помощью к специалисту. Если же вы уверенны, что причина не в заболевании, следуйте таким простым советам: постарайтесь хорошо выспаться, а также попринимать успокоительные средства (валериану или пустырник). И вообще, старайтесь всегда следить за собственным здоровьем.