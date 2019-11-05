Врачи назвали потрясающие преимущества брокколи для здоровья

Новости шоу бизнеса:Этот овощ может стать достойным и полезным дополнением для любой диеты, он насыщен нутриентами, которые укрепляют здоровье самыми разными способами.

Не так давно появилось исследование, которое доказало, что брокколи помогает сражаться против шизофрении. В этом крестоцветным овоще содержится компонент под названием сульфорафан, который исправляет химический дисбаланс в мозге, связанный с шизофренией.

Брокколи укрепляет сердечно-сосудистой здоровье, чтобы также подтверждено в ходе исследований. Это происходит за счёт снижения артериального давления и сокращения уровня триглицеридов.

Особенно полезно налегать на брокколи людям, страдающим от воспалительных процессов. За счёт антиоксиданта под названием глюкорафанин этот овощ сражается с воспалениями и укрепляет иммунную систему в борьбе с окислительным стрессом.

Брокколи прекрасно подходит для укрепления пищеварительного здоровья. Обязательно добавьте этот овощ в разные блюда, особенно если вы часто сталкиваетесь с такими проблемами, как запоры, язвы, гастрит и даже рак кишечника.

Наконец, брокколи великолепно вписывается в рацион диабетиков. Он уменьшает уровень инсулина и снижает окислительный стресс, а также количество триглицеридов, что очень важно при контроле диабета.