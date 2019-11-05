За секунду до: снимки, которые вас развеселят

Только на этот раз снимки сделаны за секунду до… За секунду до катастрофы, до невероятной ржачки, до невыносимой боли… В принципе, вы сами можете выбрать слово, которое нужно подставить после слова "до".