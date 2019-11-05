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Как быстро укрепить слоящиеся ногти в домашних условиях

Как быстро укрепить слоящиеся ногти в домашних условиях
08:16 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pinterest.com

Новости шоу бизнеса:Как же укрепить ногти и помочь им расти здоровыми, прочными и красивыми?

Главное – не лениться и не жалеть времени на заботу о ногтях и коже рук: правильно питаться и регулярно "подкармливать" ногти полезными для их здоровья веществами. К счастью, существует множество самых разнообразных рецептов питательных масок, мазей и ванночек.

1. Укрепляющая маска из оливкового масла и лимонного сока. Нагрейте на водяной бане одну столовую ложку оливкового масла (чтобы оно стало теплым) и смешайте его с несколькими каплями лимонного сока. Полученную смесь массирующими движениями нанесите на ногтевые пластины, наденьте хлопчатобумажные перчатки, и оставьте маску на ночь. Процедуру можно проводить 1-2 раза в неделю.

2. Укрепляющая и питающая ванночка из морской соли. Возьмите пол-литра теплой воды и растворите в ней одну неполную столовую ложку морской соли (желательно использовать соль, не содержащую ароматических добавок), опустите в ванночку пальцы и подержите их около 20 минут. Затем насухо вытрите руки и массирующими движениями смажьте их жирным кремом, уделяя особое внимание ногтям. Процедуру необходимо проводить ежедневно на протяжении 10 дней, затем нужно сделать перерыв длительностью один месяц.

3. Маска с красным перцем для укрепления и ускорения роста ногтей. Смешайте половину чайной ложки красного молотого перца, 10 капель кипяченой воды и одну чайную ложку жирного крема для рук. Подержите смесь 10 минут на водяной бане и охладите, затем смажьте ей ногти ровным слоем, подождите 15-20 минут и смойте маску водой. Использовать такую маску можно не чаще одного раза в месяц.

4. Мазь с воском для придания прочности ногтям. Растопить на водяной бане 4 г пчелиного воска. Размять вилкой желток сваренного вкрутую яйца и смешать его с воском. Затем понемногу добавлять в смесь персиковое масло, пока не образуется густая мазь. Использовать каждый вечер.

5. Лимонный сок с солью для укрепления ногтевых пластин. Выдавите в блюдце примерно столовую ложку лимонного сока, добавьте пару щепоток соли, смешайте компоненты, а затем кисточкой нанесите смесь на ногти. Подождите 15-20 минут, затем смойте теплой водой.

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6. Укрепляющая ванночка из соли и йода. Возьмите стакан теплой воды, растворите в ней неполную столовую ложку соли, добавьте 3-5 капель йода. В полученный раствор опустите кончики пальцев на 15-20 минут.

7. Йод для укрепления и предотвращения расслаивания ногтей. Перед сном нанесите на ногтевые пластины обычный йод с помощью кисточки. Сначала ногти пожелтеют, но уже к утру йод впитается и к ногтям вернется их обычный цвет. 

8. Уход за ногтями с помощью сока кислых ягод. Для процедуры подойдут любые кислые ягоды, такие как смородина, брусника, клюква и др. Возьмите ягоду и натрите ей ноготь и кожу пальца вокруг него.

9. Лечебная маска из натурального воска. Расплавить на водяной бане натуральный воск. Опустить кончики пальцев в смесь, а затем сразу же опустите руки в холодную воду. Пальцы покроются слоем натурального воска, который необходимо оставить на ночь, надев на руки хлопчатобумажные перчатки. Использовать дважды в неделю в течение трех недель.

10. Отвар из трав для укрепления и питания ногтей. Две столовые ложки смеси ромашки, корня лопуха и зверобоя залить стаканом кипятка, дать немного настояться, а затем опустить в отвар кончики пальцев. Использовать один раз в неделю.

11. Ванночка с оливковым маслом, яйцом и медом. Подогрейте на водяной бане смесь из двух столовых ложек меда и такого же количества оливкового масла, затем снимите смесь с огня и добавьте в нее взбитое яйцо. Опустите руки в полученную ванночку на 10-15 минут, а затем ополосните их теплой водой.

12. Ванночка из растительного масла, йода и лимонного сока для хрупких и слоящихся ногтей. Подогрейте на водяной бане немного растительного масла, добавьте в него несколько капель масляного раствора витамина А, 3 капли йода и немного лимонного сока.

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13. Желатиновая ванночка для ослабленных ногтей. Желатин прекрасно питает и укрепляет ногти. Растворите в одном стакане кипящей воды половину столовой ложки желатина, подождите, пока смесь остынет, а затем опустите в нее ногти на 10-15 минут. Ванночку можно использовать 2-3 раза в неделю.

14. Мазь для восстановления здорового цвета ногтей. Чтобы восстановить естественный здоровый цвет ногтей нужно ежедневно втирать в них мазь следующего состава: 1 чайная ложка глицерина, 1 столовая ложка лимонного сока и 3 столовых ложки розовой воды.

15. Укрепляющий ногти массаж с витаминами А и Е. Для укрепления и питания ногтей массирующими движениями втирайте в ногтевые платины витамин А или Е, продающийся в обычной аптеке. Процедуру удобнее выполнять перед сном.

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Здоровье, Ногти, Уход за ногтями, Здоровые ногти, Советы медиков.
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