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Остановитесь: как мы незаметно портим свою кожу

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Остановитесь: как мы незаметно портим свою кожу
11:29 Сегодня Телеграф bigpicture.ru Фото: bigpicture.ru

Новости шоу бизнеса:5 привычек, негативно влияющих на кожу и приближающих старость.

  • 1

    Слишком частое умывание

    Частое умывание с использованием специальных гелей обезвоживает кожу. Вода смывает кожный жир, который нам дала природа для естественной защиты кожи от пересыхания и атаки бактерий. Ежедневные, а иногда и многократные умывания лишают кожный покров этого важного барьера и наносят серьезный вред.

  • 2

    Использование гидрогелевых патчей под глазами каждый день

    Уже не первый год гидрогелевые патчи являются самым популярным способом избавления от мелких морщинок под глазами. Но на самом деле они вовсе не омолаживают, как обещают в рекламе производители, а лишь имитируют решение проблемы. Патчи вызывают микроотек, так как их компоненты насыщают кожу влагой, а сами патчи не дают ей испаряться.

    Именно этот микроотек и дает эффект разглаживания морщин, просто натягивая кожу. Но при этом гидрогелевые патчи воздействуют только на кожу, не затрагивая мягкие ткани лица, поэтому отек незаметен. Результат от длительного использования патчей прямо противоположен ожидаемому — морщин становится больше за счет того, что отек растягивает кожу.

    В связи с этим врач-дерматолог советует не злоупотреблять этим средством, а использовать его в исключительных случаях и желательно утром. Кстати, патчи, избавляющие от темных кругов под глазами, действуют аналогичным образом. Просто в этом случае используется особенность кожи после увлажнения изменять свои светопреломляющие свойства.

  • 3

    Использование косметики перед сном

    Кремы для ухода за кожей перед сном имеют такой же механизм действия, как и гидрогелевые патчи. Когда вы спите, то в области головы происходит активная циркуляция крови. Соответственно, именно в этот период происходит наиболее интенсивное испарение влаги. Кремы мешают коже терять воду и вызывают отек, способствующий ее растяжению.

    Процесс этот не быстрый и занимает годы, но рано или поздно эти манипуляции все равно негативно повлияют на состояние кожи. Особенно явно выражен этот эффект будет у тех, кто имеет мелкоморщинистый тип лица. Уходовая косметика должна применяться за 3-4 часа до сна. В том случае, если вы вдруг забыли использовать крем заранее, то лучше вообще отказаться от этой идеи.

  • 4

    Использование косметики в раннем возрасте

    Современная мода поощряет раннее использование косметики. Иногда девочки начинают использовать уходовые и декоративные средства в 12-13 лет. Частое умывание с тонизирующими, увлажняющими и очищающими средствами приводит к раннему старению кожи и может вызвать появление акне.

    Немного отступая от темы, косметолог посоветовал юным особам отказаться от сладкого, чтобы существенно отсрочить старение кожи. Сахар изменяет структуру коллагена, который перестает расщепляться организмом, так как тот его перестает «узнавать». В таких условиях происходит накопление старого коллагена и замедляется производство нового.

    Еще сахар имеет свойство изменять свойства кожного жира, делая его более вязким. В таком виде он закупоривает протоки сальных желез из-за чего на коже появляются очаги воспаления.

  • 5

    Уколы красоты, сделанные в раннем возрасте

    Если начать делать уколы красоты слишком рано, то эта процедура будет иметь обратный эффект. Наиболее опасны в этом отношении инъекции гиалуроновой кислоты, наиболее популярные у современных женщин из-за их доступности. Бесконтрольное увлажнение кожи таким способом приводит к уменьшению выработки гиалуроновой кислоты самим организмом.

    Это приводит к тому, что кожа не будет получать естественной подпитки и начнет постепенно увядать. Для поддержания ее в нормальном состоянии придется постоянно вводить вещество искусственно. Применение гиалуроновой кислоты в качестве филлера, например, для увеличения объема губ, растягивает слизистую. После отказа от процедур потерявшие объем губы могут стать морщинистыми.

    Применять ботулотоксина также нужно с умом. Так как этот препарат является биологическим, то рано или поздно организм вырабатывает на него иммунитет. После этого средство просто перестает действовать. Чтобы избежать такого привыкания, не рекомендуется проводить процедуру чаще, чем один раз в три месяца, как это указано в инструкции к препаратам такого типа.

    Инъекции для омоложения можно делать лишь начиная с 27 лет. Исключение может быть сделано лишь в том случае, если для этого есть особые медицинские показания, например, физические дефекты, врожденные или приобретенные в раннем детстве.

  • 6

    Чрезмерное увлечение скрабами, пилингами и лазерной шлифовкой

    Все процедуры, связанные с механическим и температурным воздействием на кожу, делают ее излишне тонкой и слишком чувствительной. Кроме этого, воздействия такого плана вызывают появление телеангиэктазий, купероза и появлению пигментных пятен. Прежде чем отправиться на такую шлифовку, стоит обязательно посоветоваться с косметологом, который сможет оценить состояние кожи и предостеречь от излишнего усердия в погоне за молодостью и красотой.

    Гонка за красотой в наши дни может закончиться серьезными проблемами со здоровьем. Но столетие назад непреодолимая страсть к улучшению внешности могла привести и к трагедии, так как модницы прошлого не останавливались перед самыми сомнительными способами вернуть себе свежесть.

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