Последствия после отказа от мяса: все плюсы и минусы вегетарианства

Новости шоу бизнеса:Что произойдет и что что изменится в организме, если вы решитесь отказаться от мяса.

На сегодняшний день большая часть людей, которая не употребляет мясо, делают это сознательно, следуя своим внутренним побуждениям. Они у всех разные, от желания стать здоровее, изменив рацион питания, до моды на подобный стиль жизни. Ведь согласитесь, что в наше время не есть мясо - это скорее быть исключением, чем правилом. Поэтому каждый решившийся невольно становиться "белой вороной" среди своих более "хищных" собратьев. Но какие бы причины не побудили вас прекратить есть мясо, последствия этого решения для организма будут одинаковы для всех, хотя, конечно, и в разной степени. Давайте разберемся, что изменится в вашем организме.

Организм недополучит белок

Без сомнений, мясо можно назвать настоящим кладезем белка. Для организма это органическое вещество чрезвычайно важно, и самый легкий способ его получить - употреблять мясные продукты. Однако стоит отметить, что каждый отдельно взятый организм имеет разную потребность в белке. И вопреки широко распространенным заблуждениям насчет белка и мяса, вы должны понимать, что существуют продукты, которые содержат такое же количество данного вещества.

Например, киноа. Интересно, что некоторые его сорта содержат больше 20% белка. И вопрос даже не в том, будете ли вы есть его каждый день, или нет. Ведь сначала вы ответите себе на вопрос о том, что это за продукт, далее узнаете, что киноа произрастает в основном на склонах Анд в Южной Америке. Поэтому заменить мясо этим продуктом будет сложно, в случае, если вы не местный житель.

Меньше питательных веществ

Кроме белка, в мясе содержится также большое количество других питательных веществ, и если вы перестаете его кушать, то восполнить их запас зачастую бывает очень трудно. Одними из таких веществ являются железо и витамины группы В. Но есть хорошая новость – существуют специальные витаминные комплексы и искусственные добавки. Специалисты советуют употреблять их при анти-мясном питании.

Вес снизится

Мечтаете вы похудеть или нет - если вы перестаете есть мясо, то все равно это приведет к снижению веса. Бобовые, курица и рыба не смогут давать вам в сутки то же количество калорий, что и мясные продукты. Они не настолько калорийны, как может казаться на первый взгляд.

Изменение уровня кислотности

Для здоровья важно, чтобы кислотность была ни меньше, ни больше нужного для организма уровня. Ведь правильный баланс способствует созданию в организме идеальной среды для эффективной сопротивляемости болезням. А так как красное мясо является одним из лидирующих кислотообразующих продуктов, то отказ от него чреват ухудшением сопротивляемости организма.

Уменьшение дискомфорта в желудке

Несмотря на явные достоинства мяса в поддерживании уровня кислотности, есть у него и один минус – оно медленно переваривается, а это в свою очередь создает для желудочно-кишечного тракта явные неудобства. Правда, именно в момент перехода к немясному рациону, эти неудобства удвоятся, так как организму придется заняться не настолько привычной деятельностью – переработкой клетчатки в больших количествах. Но этот эффект как бы ухудшения есть только на первых порах перехода, и вскоре он исчезает.

Ваша кожа станет другой

На коже всегда отражаются проблемы каждого из органов нашего тела. Поэтому проблемная кожа с нездоровым оттенком должна быть подсказкой, и не стоит ее игнорировать. Прекратив употреблять мясо, вы и вправду можете изменить состояние кожи в лучшую сторону. Причина в том, что мясные продукты сильно загружают печень и почки, а при его отсутствии они будут намного эффективнее справляться с фильтрацией вредных элементов. А это значит, что меньше станет и токсинов, влияющих на здоровье кожи.

Надеемся, что информация поможет сделать вашу жизнь качественнее, какой бы тип питания – мясной или нет – вы не выбрали.