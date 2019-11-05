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Боремся со стрессом: список продуктов, которые укрепят нервную систему (Фото)

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Боремся со стрессом: список продуктов, которые укрепят нервную систему (Фото)
21:57 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Включите в свой рацион цитрусовые, курагу и зеленые овощи, это поможет избежать стресса.

  • 1

    Очень важно включать в свой рацион продукты, которые помогут вам оставаться спокойными и не нервничать по любому поводу. По мнению специалистов, правильно подобранный рацион может решить многие проблемы со здоровьем.

    Апельсины

    Немецкие учены выяснили, что витамин С помогает снять стресс, а также приводит в норму кровяное давление и уровень гормона кортизола после стрессовой ситуации.

  • 2

    Сладкий картофель

    Картофель приходит на помощь в тех ситуациях, когда организм нуждается в углеводах. Это намного полезней, чем снимать напряжение сладостями. Все потому, что в нем содержится бета-каротин и клетчкатка, которые способствуют более длительному усваиванию углеводов.

  • 3

    Курага

    Курага богата магнием, а он, в свою очередь, оказывает успокаивающее действие снижая возбудимость нервной системы. Дефицит этого вещества может вызвать головные боли, чувство усталости и даже глубокую депрессию.

  • 4

    Шпинат

    Это еще один богатый источник магния. Один стакан шпината содержит почти половину дневной нормы магния.

  • 5

    Лосось

    Здесь важную роль играет уже другой элемент - жирная кислота омега-3, которая нормализует уровень гормона стресса кортизола.

  • 6

    Зеленые овощи

    Капуста, брокколи и другие зеленые овощи содержат много витаминов, которые необходимы организму в стрессовом состоянии.

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Питание, Здоровье, Продукты, Нервная система, Укрепляем нервную систему.
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