Супер упражнения для тонкой талии от опытных фитнесс-тренеров

Новости шоу бизнеса:14 эффективных упражнений, которые помогут вам сделать отличную талию.

Многим уже известно, что эти запасные круги на животе, или так называемые «хвосты» – это результат чрезмерного увлечения сладостями, пивом и фаст-фудом, который нам так нравится. Все эти лишние калории отложились в виде жира в тканях на вашей талии.

Пришло время покончить с этим, поэтому мы спешим вам на помощь! Приготовьтесь узнать о 14 лучших упражнений для осиной талии.

Это, конечно, правда, что вам нужно будет пить много воды и постоянно есть здоровую пищу, как фрукты и овощи, впрочем сомнения не вызывает и то, что спортивные нагрузки также жизненно необходимы для поддержания фигуры в хорошей форме.

Если вы готовы, вот упражнения, которые помогут вам получить идеальную талию за несколько недель. Выберите из них 7 упражнений и выполняйте их каждый день, а перед этим не забудьте хорошо разогреться, чтобы избежать травм. Помните, что вам придется постоянно выполнять эти упражнения, чтобы достичь заметного результата и всегда быть на высоте!

Упражнение №1: Скручивания живота

Станьте прямо, расставьте ноги на ширину плеч, а руки положите на бедра. Поворачивайте верхнюю часть тела направо и налево, при этом спина должна оставаться прямой. Повторите 30 раз.

Затем поднимите руки на высоту груди, замкните ладони в кулаки и выполняйте немного более интенсивные скручивания. Повторите 30 раз.

В заключение упражнения в той же позиции, что и раньше, сделайте 30 скручиваний, вытянувшись в разные стороны, соответственно.

Упражнение №2: Скручивание набок

Станьте прямо, ноги расставьте на ширину плеч, а руки заложите за шею. Сделайте повороты в сторону, а затем в другую (по 30 раз).

В той же позиции вытяните руки накрест над плечами и старайтесь достичь ими земли, когда нагибаетесь в сторону. Вернитесь в исходное положение и сделайте такие же наклоны в другую сторону. Повторите 30 раз.

Упражнение №3: С палкой

Для этого упражнения используйте палку среднего размера

Заложите ее за плечи, держа руками за каждый конец

Расставив ноги на ширине плеч, выполняйте энергичные скручивания. Спина должна быть прямой, это поможет избавиться от этих ужасных кругов на животе.

Повторите 50 раз.

Упражнение №4: Скручивание набок с палкой

Станьте прямо, ноги расставьте на ширину плеч, а палку держите горизонтально над головой

Сделайте скручивания в стороны, держа палку

Повторите 50 раз.

Упражнение №5: Наклоны живота

Станьте прямо, ноги расставьте на ширину плеч, а руки заложите за шею. Наклоняйте тело вперед, пытаясь дотронуться до кончиков пальцев ног, а затем вернитесь в начальную позицию. Повторите 15 раз.

Не волнуйтесь, если у вас не получится у вас сделать это упражнение с первого раза. Со временем ваша гибкость увеличится.

Упражнение №6: Наклоны живота

Повторите то же упражнение, что и раньше, но на этот раз расставьте ноги шире. Наклоняйтесь вперед, пытаясь прикоснуться к одной лодыжки, а затем к другой. Повторите 15 раз.

Упражнение №7: Скручивания с согнутыми ногами

Сядьте вниз, согнув ноги, при этом спина должна оставаться прямой. Руки держите на уровне груди и так выполняйте скручивания. Сделайте упражнение 50 раз. Она прекрасно подходит для работы над талией и животиком.

Упражнение №8: Скручивание со скрещенными ногами

Положение ваших ног будет влиять на эффективность этого упражнения. На этот раз нужно сесть с перекрещенными ногами, а руки держать на уровне груди. Сделайте 50 скручиваний, держите спину ровно и смотрите прямо.

Упражнение №9: Работа над талией в положении на земле

Лягте на бок, немного согнув ноги

Руки заложите за шею, но на тяните за нее. Поднимайтесь сторону 15 раз.

Затем повторите то же упражнение, но на этот раз поднимайте в сторону также и ноги. Сделайте 15 повторений.

По окончании упражнения, поднимите живот в сторону, а ноги держите выпрямленными. Сделайте 15 повторений.

Повернитесь на другой бок и выполните те же упражнения.

Упражнение №10: Работа над талией в положении на земле с помощью ног

Лежа на боку, вытягивать ноги, а руку, которая на земле выставьте вперед, упершись хорошо, другую руку заложите за шею. Поднимайте живот в сторону, а ногу вверх 15 раз.

Повторите упражнение, но на этот раз сгибайте ногу в сторону, а затем поднимайте. Старайтесь дотронуться до колена. Сделайте 15 повторений.

Повторите то же упражнение на другом боку.

Упражнение №11: Упражнения на живот и талию

Лягте на бок, согнув ноги, и делайте скручивания в сторону и назад пока спина не достигнет земли

Руки заложите за шею и поднимите живот 15 раз. Так вы заставите работать мышцы живота и шеи.

Повернитесь на другой бок и повторите упражнение.

Упражнение №12: Движения ногами

Лягте на спину, руки положите по сторонам, немного согните ноги и скручивайте их то в одну сторону, то в другую. При этом ноги нужно держать вместе и не касаться земли. Упражнение нужно повторить 15 раз, а после этого отдохнуть 15 секунд и сделать еще один подход.

Упражнение №13: Другая комбинация

Лягте на спину, руки заложите за шею, а ноги выпрямите. По очереди сгибайте ноги и поднимайте живот, попеременно пытаясь дотронуться до левого и правого колена. Повторять 15 раз, затем отдохните 5 секунд и сделайте еще 15.

Упражнение №14: Червь

Лягте на землю, выпрямив ноги, а обе руки заложите за шею (не давя на нее, чтобы не повредить шейные позвонки)

Поднимайте живот, так чтобы грудная клетка не касалась земли, и возвращайтесь в исходное положение. Чем выше вы подниметесь, тем эффективнее будет упражнение и вы сможете сжечь больше жира. Сделайте упражнение 15 раз, отдохните 15 секунд и повторите еще 15.

В завершение, вот некоторые советы, которые помогут вам предотвратить появление лишних килограммов в области талии:

Контролируйте свой вес.

Не злоупотребляйте продуктами с высоким содержанием сахара и жиров.

Не носите одежду, которая обтягивает ваши бедра, ведь он визуально деформирует вашу фигуру.

Танцы прекрасно могут помочь в борьбе за талию своей мечты.