Диетологи рассказали в какое время суток употреблять продукты

Новости шоу бизнеса:Нередко после приема пищи мы испытываем чувство тяжести, распирания и другие неприятные ощущения.

Обычно все негативные последствия связывают с несочетаемостью продуктов или чрезмерно большим объемом пищи. Отчасти это так, но это далеко не единственная причина. Немалый дискомфорт могут доставить продукты, которые были съедены в не самое подходящее время. Вместо того, чтобы наполнить организм энергией и питательными веществами, они оказывают неблагоприятный эффект. Эти 10 продуктов принесут организму максимальную пользу, только если их есть в определенное время суток.

Рис

Лучшее время для употребления: день

Днем скорость метаболизма выше, таким образом входящие в состав углеводы организм успевает переработать в энергию.

Худшее время для употребления: вечер

К вечеру обмен веществ постепенно замедляется, и все невостребованные углеводы откладываются в жир.

Яблоки

Лучшее время для употребления: утро

Содержащийся в кожуре яблок пектин способствует нормализации работы желудочно-кишечного тракта, предотвращает запоры и выводит канцерогены.

Худшее время для употребления: вечер/ночь

В вечернее время пектин только перегружает пищеварительную систему. А входящие в состав органические кислоты стимулируют чувство голода и повышают кислотность, вызывая дискомфорт в желудке.

Сладкое

Лучшее время для употребления: в первой половине дня, до 12 часов

Утром сладкое заряжает мозги и не идет во вред фигуре. За день все калории от сладкого сгорают.

Худшее время для употребления: ночь

Помимо того, что сладкое на ночь откладывается на ваших боках и других частях тела, оно еще и вызывает проблемы в пищеварительной системе. В итоге ваш сон становится весьма чутким и беспокойным.

Бананы

Лучшее время для употребления: обед

Бананы действуют как природные антациды, то есть понижают кислотность и снимают изжогу. Кроме того, высокое содержание клетчатки помогает правильному пищеварению.

Худшее время для употребления: ночь

Заедать ночной голод бананами — не лучшая идея. Банан, съеденный на пустой желудок, приводит к его расстройству, что в свою очередь лишает вас спокойного сна.

Мясо

Лучшее время для употребления: обед

В течение дня богатое протеинами мясо способствует увеличению физической силы и улучшению концентрации.

Худшее время для употребления: поздно вечером

Это сложный для переваривания продукт. В позднее время он создает лишнюю нагрузку для пищеварительной системы и таким образом препятствует хорошему сну.

Бобовые

Лучшее время для употребления: вечер

Богатые клетчаткой бобовые понижают уровень холестерина, а, согласно последним исследованиям, еще и способствуют крепкому, хорошему сну.

Худшее время для употребления: утро

Бобовые заполняют желудок и притупляют чувство голода. Это играет вам на руку, если вы на диете и придерживаетесь определенного режима питания. Во всех остальных случаях это может обернуться тем, что вы будете что-то перехватывать днем, а потом наедается по полной программе на ночь.

Грецкие орехи

Лучшее время для употребления: вечер

Грецкие орехи содержат много полезных веществ, включая жирные кислоты омега-3 и антиоксиданты. Они улучшают работу и состояния мозга.

Худшее время для употребления: утро/обед/ночь

Исследователи полагают, что наибольший эффект достигается, если употреблять грецкие орехи вечером. В любое другое время суток пользы от них гораздо меньше.

Инжир и абрикосы

Лучшее время для употребления: раннее утро

И абрикосы, и инжир, съеденные в утренние часы, разгоняют метаболизм и улучшают работы пищеварительной системы.

Худшее время для употребления: ночь

Вечером их есть не рекомендуется, поскольку они приводят к несварению и образованию газов.

Сыр

Лучшее время для употребления: раннее утро

Употребление сыра с утра в умеренном количестве предотвращает прибавление веса и вздутие живота.

Худшее время для употребления: поздно вечером

Для пищеварительной системы сыр не самый простой продукт. Вечером она с ним справляется с трудом. Как результат — несварение и набор веса.

Молоко

Лучшее время для употребления: вечер

Теплое молоко успокаивает нервную систему и способствует глубокому сну.

Худшее время для употребления: утро

Без последующей физической нагрузки молоко является сложным для переваривания продуктом, что может нарушить привычный режим питания.