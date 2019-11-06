Диетологи рассказали в какое время суток употреблять продукты

Обычно все негативные последствия связывают с несочетаемостью продуктов или чрезмерно большим объемом пищи. Отчасти это так, но это далеко не единственная причина. Немалый дискомфорт могут доставить продукты, которые были съедены в не самое подходящее время. Вместо того, чтобы наполнить организм энергией и питательными веществами, они оказывают неблагоприятный эффект. Эти 10 продуктов принесут организму максимальную пользу, только если их есть в определенное время суток.
Рис
Лучшее время для употребления: день
Днем скорость метаболизма выше, таким образом входящие в состав углеводы организм успевает переработать в энергию.
Худшее время для употребления: вечер
К вечеру обмен веществ постепенно замедляется, и все невостребованные углеводы откладываются в жир.
Яблоки
Лучшее время для употребления: утро
Содержащийся в кожуре яблок пектин способствует нормализации работы желудочно-кишечного тракта, предотвращает запоры и выводит канцерогены.
Худшее время для употребления: вечер/ночь
В вечернее время пектин только перегружает пищеварительную систему. А входящие в состав органические кислоты стимулируют чувство голода и повышают кислотность, вызывая дискомфорт в желудке.
Сладкое
Лучшее время для употребления: в первой половине дня, до 12 часов
Утром сладкое заряжает мозги и не идет во вред фигуре. За день все калории от сладкого сгорают.
Худшее время для употребления: ночь
Помимо того, что сладкое на ночь откладывается на ваших боках и других частях тела, оно еще и вызывает проблемы в пищеварительной системе. В итоге ваш сон становится весьма чутким и беспокойным.
Бананы
Лучшее время для употребления: обед
Бананы действуют как природные антациды, то есть понижают кислотность и снимают изжогу. Кроме того, высокое содержание клетчатки помогает правильному пищеварению.
Худшее время для употребления: ночь
Заедать ночной голод бананами — не лучшая идея. Банан, съеденный на пустой желудок, приводит к его расстройству, что в свою очередь лишает вас спокойного сна.
Мясо
Лучшее время для употребления: обед
В течение дня богатое протеинами мясо способствует увеличению физической силы и улучшению концентрации.
Худшее время для употребления: поздно вечером
Это сложный для переваривания продукт. В позднее время он создает лишнюю нагрузку для пищеварительной системы и таким образом препятствует хорошему сну.
Бобовые
Лучшее время для употребления: вечер
Богатые клетчаткой бобовые понижают уровень холестерина, а, согласно последним исследованиям, еще и способствуют крепкому, хорошему сну.
Худшее время для употребления: утро
Бобовые заполняют желудок и притупляют чувство голода. Это играет вам на руку, если вы на диете и придерживаетесь определенного режима питания. Во всех остальных случаях это может обернуться тем, что вы будете что-то перехватывать днем, а потом наедается по полной программе на ночь.
Грецкие орехи
Лучшее время для употребления: вечер
Грецкие орехи содержат много полезных веществ, включая жирные кислоты омега-3 и антиоксиданты. Они улучшают работу и состояния мозга.
Худшее время для употребления: утро/обед/ночь
Исследователи полагают, что наибольший эффект достигается, если употреблять грецкие орехи вечером. В любое другое время суток пользы от них гораздо меньше.
Инжир и абрикосы
Лучшее время для употребления: раннее утро
И абрикосы, и инжир, съеденные в утренние часы, разгоняют метаболизм и улучшают работы пищеварительной системы.
Худшее время для употребления: ночь
Вечером их есть не рекомендуется, поскольку они приводят к несварению и образованию газов.
Сыр
Лучшее время для употребления: раннее утро
Употребление сыра с утра в умеренном количестве предотвращает прибавление веса и вздутие живота.
Худшее время для употребления: поздно вечером
Для пищеварительной системы сыр не самый простой продукт. Вечером она с ним справляется с трудом. Как результат — несварение и набор веса.
Молоко
Лучшее время для употребления: вечер
Теплое молоко успокаивает нервную систему и способствует глубокому сну.
Худшее время для употребления: утро
Без последующей физической нагрузки молоко является сложным для переваривания продуктом, что может нарушить привычный режим питания.