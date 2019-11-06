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После этого вы измените свое мнение о спарже: чем она так полезна

После этого вы измените свое мнение о спарже: чем она так полезна
10:29 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса:Предлагаем Вам узнать пять веских причин, после которых Вы непременно полюбите спаржу.

Некоторые из многочисленных сортов семейства спаржевых использовали в лечебных целях, некоторые — для украшения, а в пищу употребляли лишь несколько из них.

Тем не менее съедобная спаржа мигом зарекомендовала себя как питательный и богатый различными свойствами продукт и распространилась по всему миру, лишний раз убеждая нас в своей несомненной пользе.

Тем, кто с удовольствием придерживается правил правильного питания и уже успел по достоинству оценить необычный овощ, не нужно рассказывать о многочисленных полезных качествах спаржи. А для тех, кто до сих пор не стремился попробовать этот диетический деликатес, эксперты приготовили пять аргументов сделать это.

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Кладезь витаминов и минералов

Спаржа буквально переполнена витаминами, и, как следствие, благотворно влияет на наш организм в самых разных аспектах. Это, во-первых, сильный антиоксидант и, по совместительству, главный помощник для здоровья наших волос и кожи витамин А во-вторых — витамин В, ответственный за работу памяти, внимания и поддержание хорошего настроения, в-третьих — основной защитник нашего иммунитета витамин С.

Кроме этого, спаржа богата калием, магнием, цинком и натрием. Все эти минеральные вещества, в изобилии присутствующие в ее химическом составе, позволяют справедливо называть спаржу одним из самых полезных продуктов.

Богатый источник клетчатки

Клетчатка, содержащаяся в спарже в больших количествах, делает этот овощ незаменимым для тех, кто испытывает проблемы с кишечником. Она благотворно влияет на работу желудочно-кишечного тракта, нормализуя перистальтику кишечника и помогая поддерживать высокую скорость метаболизма.

Кстати, именно благодаря такому большому содержанию клетчатки спаржа дарит нам особенно быстрое ощущение сытости, которое спасает от переедания.

Польза для внутренних органов

Люди, включившие спаржу в свой постоянный рацион, предохраняют себя от болезней почек: дело в том, что этот овощ богат калиевыми солями, препятствующими образованию камней. К тому же спаржа — натуральный диуретик, позволяющий мягко очищать один из самых важных органов человеческого организма.

Спаржа — главный растительный источник незаменимой для нас аминокислоты аспаргина (отсюда и ботаническое название спаржи — Aspáragus). Аспаргин, входящий в состав этого овоща, снижает кровяное давление, расширяет сосуды и укрепляет сердечную мышцу.

Диетический продукт

Спаржа — продукт номер один не только для адептов здорового питания, но и для всех тех, кто трепетно относится к каждому лишнему килограмму. Этот продукт действительно помогает худеть: 100 граммов спаржи содержит всего 20 калорий — именно это достоинство спаржи превращает ее в отличный гарнир практически к любому блюду.

Вареная или обжаренная, спаржа станет идеальным вариантом для легкого ужина: высокое содержание клетчатки в ней не позволит вам уйти спать с чувством зверского голода, организм получит долгожданный заряд витаминов, а ваша совесть будет абсолютно чиста, ведь вы гарантированно не наберете лишнего.

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Деликатес

Приятная новость для тех, кто терпеть не может долго стоять у плиты: спаржа готовится буквально за несколько минут. Самый простой и полезный способ приготовить этот деликатес — очистить стебли, промыть, связать в пучок и оставить в кастрюле вариться в вертикальном положении, накрыв крышкой. Для белой спаржи хватит 10–15 минут варки на медленном огне, а для нежной зеленой и того меньше — 5–7 минут.

Любители экспериментировать и пробовать самые интересные рецепты могут приготовить этот деликатес самыми разными способами.

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Питание, Продукты, Еда, Польза, Спаржа.
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