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Как вернуть былую молодость: советы косметологов

Как вернуть былую молодость: советы косметологов
15:43 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса:Узнайте, как быстро убрать морщины в домашних условиях.

Маски от морщин можно начинать использовать еще до того, как морщины появятся на коже. Так вы сможете значительно приостановить процесс старения кожи и сохранить естественную влагу в клетках кожи.

Для молодой кожи, которая только начинает увядать, стоит использовать маски на основе целебных экстрактов и натуральных фруктов. Витамины, минералы и кислоты, которые содержатся в природных продуктах, помогают коже омолодиться, насыщая ее полезными веществами. Подобные маски наносят на кожу лица, шеи, а также области декольте.

Сегодня существует множество готовых масок от морщин, но вполне возможно также приготовить маски от морщин в домашних условиях. Для мелких морщин, например, можно использовать маску на основе зеленого чая и лимонного сока. К названным компонентам добавляют яичный желток и столовую ложку теплого растительного масла. Смесь наносится на чистую кожу, а через 15 минут смывают при помощи теплой воды.

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В салонах красоты предлагаются коллагеновые и плацентарные маски от морщин. Плацентарные маски оказывают лифтинговый эффект, улучшают дыхание клеток, а также значительно сокращают морщины. Благодаря коллагеновым маскам на коже образуется невидимый влагоудерживающий слой, помогающий насытить внутренние слои кожи влагой, которая им так необходима.

Многие знают о том, что для нежной кожи лица очень полезна, сметана, именно поэтому ее включают в состав масок от морщин. Для приготовления одной из таких масок нужно взять две столовых ложки сметаны и столовую ложку творога, смешать компоненты, добавить щепотку соли и наложить на лицо. Смывается такая маска прохладным молоком.

Есть еще один рецепт маски от морщин, который основывается на использовании календулы, овсяных хлопьев и тысячелистника. Все продукты берутся в равной пропорции, измельчаются в кофемолке, затем разводятся кипятком до кашеобразной консистенции и на 20 минут наносятся на лицо. Смывается маска теплой водой.

Прежде всего, морщинки появляются на нежной коже вокруг глаз. Именно поэтому кожу в этой области рекомендуют питать натуральными маслами (миндаля, персика). Для этого несколько капель масла нужно наносить на морщины похлопывающими движениями. Можно также делать маски на основе натуральных питательных веществ и лекарственных трав.

Вредные привычки, приближающие старость

Очень эффективным от морщин является яичный белок, который нужно взбить, добавить одну столовую ложку меда и небольшое количество пшеничной муки. Смесь накладывается на проблемные участки кожи и оставляется до полного высыхания, затем удаляется теплой водой. Эффективны также маски от морщин вокруг глаз из сырого картофеля. Картофель натирают на терке и добавляют к нему сливки. Состав держится на коже 15 минут.

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Кожа, Молодость, Красота, Морщины.
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