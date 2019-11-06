Почему диета не работает: главные ошибки

1 Отказ от глютена Непереносимость глютена - это заболевание, которое должен диагностировать врач по результатам анализов. Однако сейчас стало модно избегать глютена, поскольку ряд стройных и знаменитых заявили, что они его не едят. Отказ от пищи, содержащей этот растительный белок, просто из желания похудеть и следовать тенденции, может вызвать обратный эффект. Если на упаковке продукта написано, что он без глютена, то рядом вполне может быть указано гораздо большее содержание сахара и натрия, чем в продуктах с глютеном. А как раз они, а не глютен, помешают вам сбросить вес и оздоровить организм.

2 Переход на сахарозаменители Однозначный вред или польза ни одного из сахарозаменителей на данный момент не доказана серьезными научными исследованиями. Однако учёные предполагают, что когда организм получает сигнал о поступлении сладкого, то выбрасывает в кровь большую порцию инсулина. И если по факту организму достается только бескалорийный заменитель, это в итоге приводит к набору веса. Также ряд исследований показал, что употребление высоких доз сахарозаменителей приводит к непереносимости глюкозы - фактически диабету.

3 Покупка обезжиренных продуктов Жирные продукты содержат соответственно жирорастворимые полезные вещества и витамины, которые помогают вашему телу быть здоровым и энергичным. Когда из продукта убирают жир, он становится невкусным, потому в него дополнительно добавляют сахар. Таким образом, вместо жирного и полезного продукта получается обезжиренный, но более углеводный и "пустой" по полезности.