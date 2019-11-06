Почему диета не работает: главные ошибки

Отказ от глютена
Непереносимость глютена - это заболевание, которое должен диагностировать врач по результатам анализов. Однако сейчас стало модно избегать глютена, поскольку ряд стройных и знаменитых заявили, что они его не едят. Отказ от пищи, содержащей этот растительный белок, просто из желания похудеть и следовать тенденции, может вызвать обратный эффект. Если на упаковке продукта написано, что он без глютена, то рядом вполне может быть указано гораздо большее содержание сахара и натрия, чем в продуктах с глютеном. А как раз они, а не глютен, помешают вам сбросить вес и оздоровить организм.
Переход на сахарозаменители
Однозначный вред или польза ни одного из сахарозаменителей на данный момент не доказана серьезными научными исследованиями. Однако учёные предполагают, что когда организм получает сигнал о поступлении сладкого, то выбрасывает в кровь большую порцию инсулина. И если по факту организму достается только бескалорийный заменитель, это в итоге приводит к набору веса. Также ряд исследований показал, что употребление высоких доз сахарозаменителей приводит к непереносимости глюкозы - фактически диабету.
Покупка обезжиренных продуктов
Жирные продукты содержат соответственно жирорастворимые полезные вещества и витамины, которые помогают вашему телу быть здоровым и энергичным. Когда из продукта убирают жир, он становится невкусным, потому в него дополнительно добавляют сахар. Таким образом, вместо жирного и полезного продукта получается обезжиренный, но более углеводный и "пустой" по полезности.
Завтрак состоит преимущественно из углеводов
Эталоном завтрака худеющих считается овсянка на воде с добавлением небольшого количества фруктов. Однако, несмотря на высокую калорийность, не всех каша насыщает до обеда. Чтобы не быть голодной уже через пару часов, попробуйте сделать акцент на белках. Например, съешьте на завтрак омлет с зеленью и грибами.