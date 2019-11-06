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Как избавиться от головной боли без таблеток

Как избавиться от головной боли без таблеток
20:04 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pinterest.com

Новости шоу бизнеса:Снять симптомы головной боли в домашних условиях гораздо безопаснее народным лекарством.

Более 70 % людей во всем мире жалуются на головную боль.

По статистике, от мигрени чаще всего страдают женщины. Интенсивность и продолжительность головной боли зависит от разных факторов. Но в среднем приступ может длиться от 4 до 72 часов. Боли иногда бывают настолько сильными, что просто приковывают к кровати. Они могут сопровождаться: тошнотой, рвотой, зрительными нарушениями и другими осложнениями.

Тем не менее, мы не воспринимаем всерьез головные боли и стараемся заглушить их анальгетиками. На самом деле, они являются важными сигналами о нарушениях в организме. Эндокринные заболевания, неврозы, гипертония, инфекции, сосудистые заболевания, остеохондроз и ряд других болезней заявляют о себе мигренью. Именно поэтому головную боль важно не игнорировать, а попытаться найти истинную причину. А в данном случае без профессионального медицинского осмотра не обойтись.

Анальгетики, как правило, действуют быстро, но могут пагубно сказываться на здоровье. Препараты из лука оказывают успокаивающее действие, приводят в норму мозговое кровообращение и, независимо от причины, также эффективно справляются с головной болью.

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Рецепт из лука от головной боли

Вам потребуется:

— 1 стакан настоя из лука,

— 1 сырая очищенная луковица.

Для приготовления настоя необходимо измельчить луковицу средней величины и залить кашицу 1 стаканом кипяченой воды. Настаивать в течение 8—12 часов при комнатной температуре.

Луковицу разрезают пополам и прикладывают к вискам. А внутрь принимают по 1/4 стакана лукового настоя через каждый час.

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Здоровье, Боль, Головная боль, Болит голова, Советы медиков, Как избавиться от головной боли.
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