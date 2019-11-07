Диетологи выяснили, от какого чая стоит отказаться

Новости шоу бизнеса:Чай занимает лидирующие позиции в списке самых популярных напитков.

Травяной нектар обладает не только изысканным вкусом, но и особой пользой для человеческого здоровья. Чай способен взбодрить человека, придать новый заряд энергии и расслабить организм в целом. Однако диетологи выяснили, что польза напитка зависит от его разновидности. Специалисты смогли выяснить, чёрный или все-таки зелёный чай обладает лучшими свойствами.

Эксперты рассказали, что основное отличие напитка состоит в особом виде переработки растения: чайные листья срывают с одного куста. Чёрный чай при изготовлении получает ферментативное окисление, из-за чего появляется насыщенный цвет и аромат. Эта процедура «убивает» многие полезные вещества, теряя важные витамины.

Зелёный травяной нектар практически не окисляется, поэтому из-за большого количества антиоксидантов он приносит больше пользы организму.

Однако врачи говорят, что не стоит моментально отказаться от употребления чёрного чая, ведь он также имеет полезное влияние на здоровье. Напиток обладает большим количеством флавонов, способных предотвратить проблемы сердечной недостаточности. Теафлавины, которые также находятся в составе, уничтожают зарождения злокачественных опухолей и улучшают работу пищеварительной системы.

В зелёном же чае главное — антиоксиданты, которые способствуют обновлению клеток организма. Травяной напиток обладает противовоспалительными функциями, придает сил и уничтожает симптомы депрессии. Небольшое количество чая может даже понизить давление и вывести «лишнюю» жидкость из организма.

«Передозировка» же может нанести серьёзный вред организму. Чай имеет в составе некий чайный кофеин — теин, который создает проблемы со сном, может спровоцировать головные боли и головокружения.

На вопрос, от какого чая стоит отказаться, диетологи единогласно отвечают, что исключать напиток из рациона не нужно. Достаточно урегулировать его употребление: не больше 4 чашек в день. И обязательно нужно прислушиваться к своему организму, он подаст сигналы, которые помогут скорректировать питьевой режим.