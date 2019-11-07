Корица для похудения: как избавиться от лишних килограммов

Новости шоу бизнеса:Пряность можно добавлять в кефир или смешивать с медом.

Корицу обычно добавляют в десерты, каши и выпечку. Она благотворно влияет на состояние артерий, приводит в норму уровень сахара в организме, понижает уровень холестерина в крови. Кроме этого, восточная пряность помогает сбросить лишний вес.

Корица для похудения: как она действует

Помимо приятного вкуса и аромата, корица несет много преимуществ для здоровья. Эта специя богата антиоксидантами, которые помогают избавить организм от свободных радикалов и тем самым уберечь от рака.

Несколько исследований показали, что корица обладает противовоспалительными свойствами, полезными при лечении диабета и ожирения, потому что эти заболевания связаны с хроническим воспалением жировой ткани.

Корица ускоряет обмен веществ и улучшает работу кишечника. Все эти факторы делают из этой пряности отличного помощника в борьбе с лишним весом. Вариантов похудения много: корицу применяют и для массажа, и в разогревающих кремах и гелях, делают с ней ванны, обертывания и т.д.

Корица с медом для похудения

Как правило, мед и корицу для похудения употребляют в виде напитка или горячего чая, который можно просто приготовить.

Чай с корицей для похудения

Одну чайную ложку корицы залейте стаканом кипятка, хорошенько перемешайте и подождите, чтобы чай остыл. Затем добавьте две чайные ложки меда и размешайте. Мед не рекомендуется класть в кипяток, т.к. он при этом теряет свои полезные свойства.

Такой медовый чай с корицей для похудения пейте утром натощак после пробуждения, а также вечером перед сном.

Мед с корицей для похудения

Обертывание с медом с корицей для похудения, судя по отзывам – один из популярных и любимых народных методов. Для этого возьмите 2 ст. ложки меда, разогрейте на водяной бане до жидкого состояния, добавьте 1 ч. ложку корицы и перемешайте. Затем, похлопывая, нанесите теплую смесь на очищенную проблемную кожу, оберните пленкой и полотенцем и оставьте на 1 час. Затем смойте теплой водой и нанесите питательный крем.

Кефир с корицей для похудения

Базовый рецепт коктейля для сжигания жира очень прост. К стакану кефира нужно добавить корицу и перемешать. Количество пряности может варьироваться от щепотки до чайной ложки. Полученный напиток не надо ни подогревать, ни настаивать – можно пить его сразу после приготовления.

Корица для похудения: противопоказания

В умеренных количествах корица не может навредить здоровью. Но злоупотреблять этой пряностью все-таки не стоит: в день нежелательно съедать более чайной ложки специи.

Считается, что в больших количествах корица может негативно повлиять на состояние печени, но если знать меру, то коктейль не повредит здоровью, даже если окажется бесполезным с точки зрения похудения.