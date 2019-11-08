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Топ-10 продуктов, полезных для сердца

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Топ-10 продуктов, полезных для сердца
06:23 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото:pixabay

Новости шоу бизнеса:Необходимо питаться правильно и употреблять полезные продукты, которые так нужны вашему сердцу

  • 1

    Наиболее полезный и доступный продукт для сердец украинцев это яблоки.

    Вот чем можно наполнить рацион, чтобы обеспечить себе здоровое сердце и кровеносную систему.

    Употребление красного вина в небольших дозах помогает очистить сосуды, снизить давление и вывести вредные вещества из организма.

  • 2

    Корица борется с атеросклерозом и заболеваниями сердца.

  • 3

     

    Яблоки повышают гемоглобин, налаживают кровообращение.

  • 4

    Чеснок очень полезен для сердца, он нормализует давление и способствует расширению сосудов.

  • 5

    В брокколи содержится большое количество антиоксидантов, клетчатки, витаминов и минеральных веществ, которые улучшают работу сердечной мышцы и очищают организм от токсинов и шлаков.

  • 6

    Грецкие орехи содержат в своём составе белковые волокна и витамин Е, которые необходимы для хорошей работы сердца.

  • 7

    Достаточно всего двух столовых ложек масла оливы в день, чтобы снизить холестерин и привести в норму уровень сахара в крови.

  • 8

    Жирная рыба снижает риск развития аритмии и атеросклероза, защищает и укрепляет стенки сосудов.

  • 9

    Чёрный шоколад нормализует давление и ведёт борьбу с воспалительными процессами в организме. При регулярном его употреблении, защищает от образования тромбов.

  • 10

     

    Овсянка богата клетчаткой, которая помогает снизить вредный холестерин и очистить организм.

Продукты с высоким содержанием кальция

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Питание, Здоровье, Продукты питания, Здоровое сердце, Советы медиков, Полезные продукты для сердца.
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