Топ-10 продуктов, полезных для сердца

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Наиболее полезный и доступный продукт для сердец украинцев это яблоки.

Вот чем можно наполнить рацион, чтобы обеспечить себе здоровое сердце и кровеносную систему.

Употребление красного вина в небольших дозах помогает очистить сосуды, снизить давление и вывести вредные вещества из организма.