Скачать
Четверг, 07.11.2019
Кабмин обнародовал обновленный прогноз инфляции на три года
Кабмин обнародовал обновленный прогноз инфляции на три года
Взрыв Mercedes в Киеве: погиб полицейский
Взрыв Mercedes в Киеве: погиб полицейский
Лучший игрок недели в Лиге чемпионов: список номинантов
Лучший игрок недели в Лиге чемпионов: список номинантов
Когда бывший муж не разрешает: реакция Брэда Питта на заявление Анджелины Джоли
Когда бывший муж не разрешает: реакция Брэда Питта на заявление Анджелины Джоли

Тайны суперфуда: вся правда о ягодах Годжи

Тайны суперфуда: вся правда о ягодах Годжи
14:56 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото:pixabay

Новости шоу бизнеса:Ягоды долголетия ― так называют в Китае плод растения годжи.

Обилие минералов, витаминов и аминокислот в составе небольшого красного плода делает его уникальным оружием в борьбе с различными заболеваниями. Однако, важно не переборщить с дозировкой, чтобы не вызвать противоположный эффект.

Существует ряд противопоказаний, при которых нельзя употреблять этот тибетский суперфуд, а именно:

- повышенная температура;

- прием лекарств, понижающих артериальное давление;

- беременность и период кормления грудью;

- диарея и вздутие живота.

Осенние ягоды, которые помогут укрепить здоровье

Кроме того, ягоды годжи считаются сильным аллергеном, поэтому перед их употреблением стоит проконсультироваться со специалистом.

В ягодах содержится множество витаминов, полезных веществ и аминокислот, но также в состав плода входит химический элемент селена, превышение которого для организма может стать токсичным.

Помните, что дневная доза ягод годжи для взрослых должна составлять не более 30 граммов – 35-50 плодов, тогда вашему самочувствию не будет ничего угрожать.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Здоровье, Ягоды, Ягоды годжи, Советы медиков, Польза ягод Годжи.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Шахтер чудом вырвал ничью в Загребе, Пятов заработал пенальти (Видео)
02 Иванка Трамп поразила удивительным нарядом в Марокко (Фото)
03 Итоги дня 6 ноября: Новый глава Харьковской ОГА и "шок" Зеленского от завода Малышева
04 Динамо З 3:3 Шахтер: события матча (Видео)
05 "Бабье лето" закончилось: в Украину идут дожди и похолодание
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Медицинская реформа: какие изменения ждут украинцев в 2020 году
Медицинская реформа: какие изменения ждут украинцев
Зеленский назначил руководителей СБУ в шести областях: список
Зеленский назначил руководителей СБУ в шести областях: список
В зоне ООС боевики ранили украинского военного
В зоне ООС боевики ранили украинского военного
Шок!: Майли Сайрус и Лиам Хемсворт отписались друг от друга в Instagram
Шок!: Майли Сайрус и Лиам Хемсворт отписались друг от друга в Instagram
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь