Скачать
Пятница, 08.11.2019
ООС: Разведение сил сорвала вражеская сторона
ООС: Разведение сил сорвала вражеская сторона
Украина подписала безвизовый режим с Монголией
Украина подписала безвизовый режим с Монголией
Самые известные братья-футболисты (Фото)
Самые известные братья-футболисты (Фото)
ВИЧ: ученые сделали важное заявление
ВИЧ: ученые сделали важное заявление

Это вам не понравится: полезные свойства вина, которые оказались выдумкой

Смотрите фото (3)
Это вам не понравится: полезные свойства вина, которые оказались выдумкой
15:54 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Всегда, всегда во всем нужно знать меру.

Ученые говорят, что похудеть, и сохранить здоровье зубов, и даже стать умнее поможет один доступный каждому напиток – красное вино. Именно о нем рассказали эксперты медицинского ток-шоу За живе! Действительно ли вино помогает укрепить ваше здоровье.

Многие слышали, что красное вино помогает оставаться здоровыми. И все благодаря особенному веществу, которое содержится в этом напитке, – ресвератролу (вещество, которое выделяется растениями для защиты от бактерий и грибов). Ученые пришли к выводу, что употребление ресвератрола снижает потребность в калориях. То есть, от красного вина вам просто не хочется кушать, и это помогает худеть.

Вино помогает похудеть. Это действительно так, но важно при этом не забывать правильно питаться.

“Вино является ферментным продуктом и ускоряет обменные процессы. Обладает желчегонным действием, ускоряет перистальтику кишечника, усвояемость еды. Ресвератрол, который содержится в красном вине, ускоряет метаболические процессы и помогает нам похудеть“, - комментирует диетолог Людмила Гончарова.

Вино помогает убрать налет на зубах. К сожалению, это миф.

“Из-за вина налет усугубляется. В вине содержатся те же кислоты, тот же сахар, который помогает развиваться налету. В борьбе с кариесом важна гигиена зубной полости. Убрать налет можно только механическим воздействием. Никаким вином от него не избавиться“, - комментирует стоматолог Мария Зимина. 

Вино делает нас умнее. Это не совсем так.

Мифы о вине, в которые мы все продолжаем верить

“Вино не улучшает мозговую деятельность. Просто при употреблении вина уменьшается тревожность. Соответственно человек перестает стесняться и не опасается за неправильность своего решения“, - комментирует ведущая ток-шоу Анна Кушнерук. О пользе вина для здоровья говорят давно и много, но не всему нужно верить. Можно побаловать себя бокалом хорошего вина за ужином, но главное, не злоупотребляйте им.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (3)

Все по теме:

Вино, Польза вина, Свойства вина.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Основные симптомы гормонального дисбаланса, которые встречаются чаще, чем обычно
02 Итоги дня 7 ноября: Зеленский за рулем Tesla и взрыв в Киеве
03 "Температурные качели" и туман: синоптики дали прогноз на выходные
04 Без льгот и субсидий: украинцы получат новые платежки
05 Будем прощаться: Зеленский дал министрам время до конца года
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Гончарук рассказал, в чем секрет экономического роста Украины
Гончарук рассказал, в чем секрет экономического роста Украины
Украинцы написали диктант национального единства: видео и текст
Украинцы написали диктант национального единства: видео и текст
Настоящая революция: в США испытывают прорывную терапию против рака
В США испытывают прорывную терапию против рака
Снова замуж?: Слава Каминская засветила кольцо на безымянном пальце
Снова замуж?: Слава Каминская засветила кольцо на безымянном пальце
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь