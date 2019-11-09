Тренировки в помощь: какие проблемы можно решить с помощью спорта

Диабет второго типа
Упражнения помогают людям с диабетом регулировать уровень сахара в крови. Ваши мышцы используют глюкозу, когда вы тренируетесь, даже если вы резистентны к инсулину. Это в свою очередь помогает снижать общий уровень глюкозы. Многочисленные исследования показали, что регулярная физическая активность улучшает чувствительность к инсулину. Большинство людей с диабетом второго типа имеют лишний вес. Поэтому лучше начать с упражнений низкой интенсивности.
Астма
Регулярные тренировки уменьшают количество и интенсивность приступов астмы. Большинство пациентов извлекают пользу от коротких упражнений высокой интенсивности. Длительные кардиотренировки нежелательны. Попросите врача посоветовать вам подходящую тренировку. И не забудьте принять лекарство от астмы перед тренировкой.
Снижение полового влечения
Тренировки повышают его как у мужчин, так и у женщин. В одном исследовании мужчины сообщили, что спустя 9 месяцев интенсивных тренировок их сексуальная функция улучшилась. Также они убеждены, что физическая близость стала более качественной. Они получали больше удовлетворения, чем до спорта.
Исследование в отношении женщин показало те же результаты. Женщины, которые занимались на велотренажёре в течение 20 минут, были более возбуждёнными во время просмотра фильмов для взрослых, чем те, кто не занимался спортом. Улучшение близости связано и с тем, что люди после тренировки повышают свою самооценку.
Бессонница
Тренировки помогают нам лучше спать. А нехватка сна повышает риск пропуска тренировки на следующий день. Эти вещи взаимосвязаны. Но вы не сразу почувствуете преимущества для сна. Одно исследование показало, что люди побороли бессонницу лишь спустя 4 месяца регулярных тренировок.
Депрессия
У людей с депрессией есть одна большая проблема – демотивация. Но, если вы найдёте в себе силы пойти на тренировку, ваше состояние улучшится. Упражнения высвобождают эндорфины. Вы поднимаете настроение и отвлекаетесь от мыслей о грустном. Со временем депрессия исчезает.
Проблемы с памятью
Наверное, вы уже знаете, что тренировка снижает риск проблем с памятью, включая деменцию. Но вам не нужно ждать старости. Начните пользоваться преимуществами тренировки уже сейчас. Упражнения увеличивают приток крови в ваш мозг. Это улучшает концентрацию внимания и память.
Приливы
Тренировка во время менопаузы помогает снизить частоту приливов. Особенно, если тренировка интенсивна и заставляет вас попотеть. Согласно одному исследованию, у женщин с менопаузой спустя 4 месяца тренировок было меньше приливов, чем раньше.