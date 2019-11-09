Тренировки в помощь: какие проблемы можно решить с помощью спорта

Упражнения помогают людям с диабетом регулировать уровень сахара в крови. Ваши мышцы используют глюкозу, когда вы тренируетесь, даже если вы резистентны к инсулину. Это в свою очередь помогает снижать общий уровень глюкозы. Многочисленные исследования показали, что регулярная физическая активность улучшает чувствительность к инсулину. Большинство людей с диабетом второго типа имеют лишний вес. Поэтому лучше начать с упражнений низкой интенсивности.

Регулярные тренировки уменьшают количество и интенсивность приступов астмы. Большинство пациентов извлекают пользу от коротких упражнений высокой интенсивности. Длительные кардиотренировки нежелательны. Попросите врача посоветовать вам подходящую тренировку. И не забудьте принять лекарство от астмы перед тренировкой.

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Снижение полового влечения

Тренировки повышают его как у мужчин, так и у женщин. В одном исследовании мужчины сообщили, что спустя 9 месяцев интенсивных тренировок их сексуальная функция улучшилась. Также они убеждены, что физическая близость стала более качественной. Они получали больше удовлетворения, чем до спорта.

Исследование в отношении женщин показало те же результаты. Женщины, которые занимались на велотренажёре в течение 20 минут, были более возбуждёнными во время просмотра фильмов для взрослых, чем те, кто не занимался спортом. Улучшение близости связано и с тем, что люди после тренировки повышают свою самооценку.