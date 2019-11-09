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Тренировки в помощь: какие проблемы можно решить с помощью спорта

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Тренировки в помощь: какие проблемы можно решить с помощью спорта
02:12 Сегодня Телеграф ya-krasotka.com Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса:Упражнения помогают также предотвратить многие хронические болезни. Мы расскажем Вам какие.

  • 1

    Диабет второго типа

    Упражнения помогают людям с диабетом регулировать уровень сахара в крови. Ваши мышцы используют глюкозу, когда вы тренируетесь, даже если вы резистентны к инсулину. Это в свою очередь помогает снижать общий уровень глюкозы. Многочисленные исследования показали, что регулярная физическая активность улучшает чувствительность к инсулину. Большинство людей с диабетом второго типа имеют лишний вес. Поэтому лучше начать с упражнений низкой интенсивности.

  • 2

    Астма

    Регулярные тренировки уменьшают количество и интенсивность приступов астмы. Большинство пациентов извлекают пользу от коротких упражнений высокой интенсивности. Длительные кардиотренировки нежелательны. Попросите врача посоветовать вам подходящую тренировку. И не забудьте принять лекарство от астмы перед тренировкой.

  • 3

    Снижение полового влечения

    Тренировки повышают его как у мужчин, так и у женщин. В одном исследовании мужчины сообщили, что спустя 9 месяцев интенсивных тренировок их сексуальная функция улучшилась. Также они убеждены, что физическая близость стала более качественной. Они получали больше удовлетворения, чем до спорта.

    Исследование в отношении женщин показало те же результаты. Женщины, которые занимались на велотренажёре в течение 20 минут, были более возбуждёнными во время просмотра фильмов для взрослых, чем те, кто не занимался спортом. Улучшение близости связано и с тем, что люди после тренировки повышают свою самооценку.

  • 4

    Бессонница

    Тренировки помогают нам лучше спать. А нехватка сна повышает риск пропуска тренировки на следующий день. Эти вещи взаимосвязаны. Но вы не сразу почувствуете преимущества для сна. Одно исследование показало, что люди побороли бессонницу лишь спустя 4 месяца регулярных тренировок.

  • 5

    Депрессия

    У людей с депрессией есть одна большая проблема – демотивация. Но, если вы найдёте в себе силы пойти на тренировку, ваше состояние улучшится. Упражнения высвобождают эндорфины. Вы поднимаете настроение и отвлекаетесь от мыслей о грустном. Со временем депрессия исчезает.

  • 6

    Проблемы с памятью

    Наверное, вы уже знаете, что тренировка снижает риск проблем с памятью, включая деменцию. Но вам не нужно ждать старости. Начните пользоваться преимуществами тренировки уже сейчас. Упражнения увеличивают приток крови в ваш мозг. Это улучшает концентрацию внимания и память.

  • 7

    Приливы

    Тренировка во время менопаузы помогает снизить частоту приливов. Особенно, если тренировка интенсивна и заставляет вас попотеть. Согласно одному исследованию, у женщин с менопаузой спустя 4 месяца тренировок было меньше приливов, чем раньше.

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Депрессия, Советы, Упражнения, Либидо, Диабет, Спорт, Заболевание, Бессонница, Тренировка, Астма, Проблемы с памятью, Приливы.
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