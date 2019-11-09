Как избавиться от насморка: лучшие способы, чтобы снова дышать свободно

Новости шоу бизнеса:Приходят холода и с холодами приходит и простуда... Эти советы помогут вам справиться с сезонным недомоганием, а именно от насморка.

Прижмите небо

Прижмите кончиком языка небо, а после — нажмите двумя пальца на лоб точки между бровями и носом. Повторите так около 20 раз подряд. Такой массаж поможет избавиться от заложенности за счет стимуляции кости в черепе под названием сошник, что помогает очистить синусы.

Вам поможет массаж, теплый компресс и ромашка.

Насморк и заложенный нос могут застать врасплох любого – достаточно пробежаться по улице в мороз или сырость. А еще и эти вирусы… И не всегда под рукой может оказаться средство от насморка, которое мгновенно облегчит состояние и поможет дышать свободно. В таком случае на помощь придут "бабушкины" средства, которые быстро и без лекарств облегчат дыхание и избавят от неприятных ощущений.

Запрокиньте голову

Избавиться от заложенности поможет простой прием. Запрокиньте голову немного назад, зажмите нос и задержите дыхание насколько это возможно. Затем сделайте максимально глубокий вдох. Этот прием поможет синусам очиститься, поскольку такое положение и задержка дыхания вынуждает мозг перейти на аварийный режим и очистить синусы.

Массируйте точки

Поместите указательные пальцы у основания носа (вначале носогубных складок), и минуту промассируйте эти точки круговыми движениями 1 минуту. Затем переместите пальцы на точки в углублении боковой поверхности носа, и массируйте их вращательными движениями 1 минуту. Далее на основании бровей найдите углубления на кости и средними пальцами также промассируйте их круговыми движениями 1 минуту. Это улучшит отток слизи и поспособствует сужению сосудов.

Солевые растворы

Разведите чайную ложку соли в стакане теплой воды и промойте нос удобным для вас способом – из пипетки, спринцовки или шприца. Натриевый раствор вымоет густой секрет и поспособствует снятию отека слизистой оболочки носа.

Приложите теплый компресс

Намочите в теплой воде салфетку и приложите ее к переносице. Также можно воспользоваться подогретым льняным семенем, солью и т.д. Главное, продержать компресс на протяжение 10-15 минут. Тепло поможет ускорить отток слизи и снять отечность, облегчив дыхание.

Воспользуйтесь ромашкой

Если у вас дома есть ромашковый чай или просто сушеные соцветия – прекрасно. Заварите столовую ложку сухих лепестков в стакане кипятка и оставьте до остывания. Обильно закапайте этим раствором нос и через 15 минут увидите эффект. Ромашка обладает противовоспалительным свойством, благодаря чему быстро приведет слизистую в норму.

… или шалфеем

Вместо ромашки можно использовать шалфей (рецепт приготовления – тот же). Закапайте по 5-6 капель травяного настоя в каждую ноздрю, чтобы нос снова мог дышать свободно. Шалфей содержит эфирные масла, которые обладают противовоспалительным и мягким бактерицидным эффектом.

Попросите помощи у каланхоэ

Этот цветок можно найти на подоконнике многих из нас. И настало время воспользоваться его полезными свойствами. Перетрите на мелкой терке один лист этого растения, отожмите сок и закапайте его в каждую ноздрю (достаточно по пару капель). Сок каланхоэ обладает легким раздражающим действием, что поможет быстро избавиться от слизи, и снимает воспаление.

Поможет морковный фреш

Помощь заложенному носу можно найти и в холодильнике. К "экстренным" продуктам относится морковь. Приготовьте немного сока из этого овоща и обильно закапайте им нос. Фрэш вызывает раздражение, что приводит к чиханию и быстрому очищению синусов.

… или свекольный

Вместо морковного сока можно воспользоваться фрешем из свеклы. Принцип применения и действия – тот же, что и у морковного. Только помните, что этот способ можно использовать только если вы не намерены выходить из дома в ближайшие пару часов – свекла может открасить слизистые и внешний ободок ноздрей в ярко-розовый цвет, что не сыграет в пользу вашему внешнему виду.