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Еще одна причина, чтобы полюбить: чем полезен чернослив

Еще одна причина, чтобы полюбить: чем полезен чернослив
10:38 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса:Этот сухофрукт обладает противораковыми свойствами.

Сушеные сливы являются пробиотическими фруктами и недавние исследования показали, что они могут уменьшить шансы получить рак толстой кишки. Сушеные сливы или чернослив очень популярны и широко распространены. Тем не менее, вероятность того, что вы могли бы начать потреблять их после того, как вы прочитаете эту статью, высоки.

Ранее упомянутые исследования проводила доктор Нэнси Тернер, который является профессором исследования в области науки отдела питания и пищевых продуктов, в Техасском университете. Суть этого исследования состояла в том, что чернослив помогает стимулировать сохранение микробиоты, известной как бактерии кишечника, которая создана в толстой кишке.

При остановке роста опухолей и борьбы с раковыми клетками, кишечные бактерии снижают риск заболеть раком. Есть более, чем триллион видов бактерий в желудочно-кишечном тракте. Воспаление может произойти, если происходит нарушение микробиоты. Это воспаление увеличивает риск рака кишечника.

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Чернослив богат фенольными соединениями

Фенольные соединения, которые содержатся в черносливе, были рассмотрены в рамках исследования. Они очень полезны для здоровья и способны сбалансировать свободные радикалы, а также работают как антиоксиданты. Известно, что свободные радикалы повреждают ДНК и могут продлить риск развития раковых клеток.

Эксперимент был проведен на крысах. Крысы были разделены на две равные группы. Первая группа была на диете, которая содержала чернослив, а вторая группа не была.

Рационы имели одинаковое количество калорий и макроэлементов, поэтому единственное, в чем было различие – чернослив. Следующим шагом было изучение содержимого кишечника и тканей толстой кишки.

Чернослив накапливает здоровые бактерии кишечника

Находки были обнаружены, когда было рассмотрено содержимое кишечника. Во-первых, они наблюдали, что у крыс, которые были на диете из сушеной сливы, улучшилось здоровье микрофлоры кишечника, и было замечено снижение нездоровой кишечной флоры. Крысы без черносливом диете имели противоположные результаты.

Крысы, которые потребляли сушеные сливы, также показали уменьшенное проявление аберрантных очагов, по сравнению с другими крысами. Аберрантные очаги указывают на увеличение риска развития рака.

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Создавая больше микробиоты в дистальной части толстой кишки (последняя часть толстой кишки), у крыс, которые потребляли чернослив, имели более низкие шансы заболеть раком, как заявлено исследователями.

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Свойства, Польза, Чернослив, Сухофрукт.
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