Неожиданно: к чему может привести хронический сресс

Новости шоу бизнеса:Названа ранее неизвестная опасность хронического стресса.

Чтобы понять откуда берется рак, на человека нужно смотреть не только как на биологический объект, необходимо подключать и психологический аспект.

Об этом рассказал врач-психотерапевт, кандидат медицинских наук, психоонколог и специалист в области психосоматической медицины Владислав Матреницкий.

По его словам, самым главным источником онкозаболевания является хронический стресс.

"Если человек подвергается постоянному стрессу – он больше подвластен болезни. Хронический стресс разрушает человека", – уверен специалист.

В своей книге "Канцерогенный ум. Психосоматические механизмы рака" Матреницкий рассказывает, что механизм рака нужно рассматривать на протяжении болезни, начиная с предрасположенности в утробе матери и детства.

"Опухоль – лишь верхушка айсберга. Ее основа – неумение, неспособность человека совладать с проблемами жизни, психотравмами и внутриличностными конфликтами, проистекающими из неудовлетворенных потребностей", – отмечает Владислав.

Все это приводит к хроническому стрессу, который подавляет иммунитет и другие системы, которые защищают человека от рака.

"Итогом становится экзистенциальный кризис с утратой воли к жизни, запускающий программу саморазрушения человека", – рассказывает специалист.

По словам психотерапевта, если вовремя обратить на это внимание – возможно даже исцеление: "Преодоление кризиса, достижение пост-травматического роста и духовное пробуждение способны возродить естественные целительные силы организма и привести больного к ремиссии или полному исцелению".

При этом лечение рака не должно сводиться только к удалению опухоли или воздействию на нее. Опухоль – это лишь локальный симптом системного дисбаланса организма на почве онкогенного дистресса, отмечает Матреницкий.

Психотерапевт также рассказывает, что онкологическая патология – это психо-социо-духовно-соматическое заболевание. Его причины — недостаток в жизни человека любви, неисцеленные (часто с детства) психические травмы и неудовлетворенные, подавленные потребности. Самые важные из них – проявлять свои чувства, быть уникальной личностью, жить так, как велит душа.

В качестве примера: первым стрессом для ребенка, который еще находится в утробе матери, может послужить мысль женщины об аборте. Или, когда ребенок в детстве отличается активностью и игривостью, а родители все время пытаются остановить и утихомирить его, подавляя тем самым истинные желания и чувства ребенка. Если человек живет в таких условиях, которые создают постоянный стресс, риск возникновения рака увеличивается.

Недовольство жизнью порождает глубокие внутриличностные конфликты, психо-духовный кризис и неосознанное стремление к смерти. В организме при этом возникает хронический физиологический стресс.

"Канцерогены окружающей среды только тогда провоцируют недуг, когда хронический стресс достигает уровня онкогенного дистресса. Разрушаются иммунитет и другие системы противораковой защиты организма", – поясняет психотерапевт.

В своей книге он также привел "дорожную карту" развития и течения онкозаболеваний:

Предрасположенность – например, психотравма плода при нежелательной беременности или психотравма новорожденного из-за осложненных родов;

Провокация – например, острая психотравма, которая перешла в хроническую или продолжительно неразрешающийся внутриличностный конфликт;

Предраковое состояние – например, неосознаваемая депрессия с чертами безвыходности, беспомощности и безнадежности;

Инициализация – например, утрата жизненной цели, выраженная степень беспомощности и безнадежности или скрытая суицидальность;

Проявленная клиническая картина – например, психотравма диагноза (когда врач без спецподготовки пациента оглашает ему страшный диагноз) или клиническая депрессия;

Исход и последствия заболевания – например, посттравматическое стрессовое расстройство или психопатизация.

В то же время психотерапевт уверен, что не стоит воспринимать болезнь, как пожизненный приговор.

"Путь к здоровью лежит через разрешение кризиса, излечение застарелых психотравм, удовлетворение глубинных потребностей. Обретение смысла существования и овладение подавленными ресурсами пробуждает колоссальные целительные резервы организма и ведет к устойчивой ремиссии или даже полному исцелению", – подытожил Матреницкий.