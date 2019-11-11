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Какие продукты нельзя есть после 30 лет

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Какие продукты нельзя есть после 30 лет
12:12 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото:pixabay

Новости шоу бизнеса:Начало нового десятилетия сигнализирует о том, что нужно пересмотреть свой рацион – включить в него питательные и полезные продукты, которые будут участвовать в борьбе с процессами старения.

  • 1

    Американское издание My Domaine опросило ведущих диетологов, а также специалистов в области здорового питания, чтобы выделить пять продуктов, которых необходимо избегать после 30 лет – в особенности женщинам.

    "По мере того, как меняется возраст, меняется и наш метаболизм. С годами нам нужно меньше калорий, но больше питательных веществ, которые будут участвовать в борьбе с болезнями и, конечно, старением. Другими словами, список наших покупок в супермаркете должен меняться также часто, как и наш возраст", — говорит Энни Кей, известный диетолог.

    Белый хлеб и сахар

    После 30 лет диетологи рекомендуют сократить употребление сахара, который способствует воспалительным процессам, а также вредит нашей коже, негативно влияя на ее упругость.

    "Если вы отметили свой 30-й день рождения, то знайте – пришло время забыть о сладком. Сахар – главный враг молодости. Он способствует воспалению, повреждает волокна коллагена и эластина, которые сохраняют нашу кожу упругой и эластичной", — говорит специалист по правильному питанию Лиза Дэвис.

    Она также отмечает, что отказ от употребления сахара включает в себя и отказ от "скрытого сахара", который содержится во многих продуктах.

    "В среднем американец потребляет 31 чайную ложку скрытого сахара в день!", — говорит она.

    Дэвис также акцентирует внимание на том, что следует ограничить потребление белого хлеба, который не несет никакой пользы для организма.

  • 2

    Диетические напитки

    Диетологи продолжают настаивать, что диетические напитки крайне вредны для здоровья. Так, диетолог и шеф-повар Трисия Уильямс утверждает, что считает именно диетические напитки главным врагом женщины после 30 лет.

    "Самый главный наш враг – диетические напитки. Помимо того, что они вызывают рак, они заставляют наш организм испытывать жутчайший стресс, вызванный тем, что употребляя такой напиток, наш мозг воспринимает его, как сладкий, а затем вырабатывает инсулин, чтобы метаболизировать сахар, которого на самом деле нет! Это, в свою очередь, настоящая катастрофа для нашего организма", — говорит она.

  • 3

    Приправы и соусы

    Не только сахар негативно влияет на эластичность кожи и наше здоровье. Диетологи и дерматологи также настоятельно рекомендуют исключить потребление соусов – таких, как кетчуп и майонез, а также с осторожностью относиться к выбору приправ. В частности, речь идет о приправах с усилителями вкуса и искусственными ароматизаторами, которые вредят здоровью.

    "Замените соусы и приправы натуральными специями – такими как тмин, который помогает пищеварению или, например, куркумой, которая обладает мощными противовоспалительными свойствами", — говорит Джилл Джавахери, консультант по здоровому питанию и дерматолог.

  • 4

    Макаронные изделия

    Перешагнув 30-летний рубеж, следует учитывать здоровье кишечника и в соответствии с этим выбирать продукты, которые стоит употреблять регулярно. Лиана Вернер-Грей, автор книги "Диета земли" и эксперт по здоровому питанию, утверждает, что после 30 лет женщинам нужно сократить потребление глютена и полностью исключить макаронные изделия.

    "Глютен очень жесткий для пищеварительной системы. Наш организм потребляет очень много энергии, чтобы переварить его. Часто глютен плохо воспринимается кишечником, оставляя чувство вздутости – это говорит о том, что организму сложно справиться с тяжелой и жесткой клейковиной и что он нуждается в пище более легкой и полезной", — говорит она.

  • 5

    Готовые кондитерские изделия

    Лос-анджелесский эксперт по здоровому питанию Софи Джаффе советует полностью исключить магазинные кондитерские изделия, в которых содержатся транс-жиры и "ноль пользы".

    "Наша пищеварительная система – двигатель жизнеспособности. И ей нужно много питательных веществ и клетчатки для эффективной работы. Дешевые чипсы и пирожные только уменьшают усвоение витаминов и тормозят работу пищеварительной системы. Если мы исключим продукты быстрого приготовления и готовые кондитерские изделия из супермаркета, мы обеспечим доступ к более полезной пище и в результате улучшим здоровье и увеличим уровень энергии", — убеждена она.

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