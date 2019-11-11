Какие продукты нельзя есть после 30 лет

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Американское издание My Domaine опросило ведущих диетологов, а также специалистов в области здорового питания, чтобы выделить пять продуктов, которых необходимо избегать после 30 лет – в особенности женщинам.

"По мере того, как меняется возраст, меняется и наш метаболизм. С годами нам нужно меньше калорий, но больше питательных веществ, которые будут участвовать в борьбе с болезнями и, конечно, старением. Другими словами, список наших покупок в супермаркете должен меняться также часто, как и наш возраст", — говорит Энни Кей, известный диетолог.

Белый хлеб и сахар

После 30 лет диетологи рекомендуют сократить употребление сахара, который способствует воспалительным процессам, а также вредит нашей коже, негативно влияя на ее упругость.

"Если вы отметили свой 30-й день рождения, то знайте – пришло время забыть о сладком. Сахар – главный враг молодости. Он способствует воспалению, повреждает волокна коллагена и эластина, которые сохраняют нашу кожу упругой и эластичной", — говорит специалист по правильному питанию Лиза Дэвис.

Она также отмечает, что отказ от употребления сахара включает в себя и отказ от "скрытого сахара", который содержится во многих продуктах.

"В среднем американец потребляет 31 чайную ложку скрытого сахара в день!", — говорит она.

Дэвис также акцентирует внимание на том, что следует ограничить потребление белого хлеба, который не несет никакой пользы для организма.