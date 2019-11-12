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Ранняя седина - это не признак старения: исследованы основные причины появления

Ранняя седина - это не признак старения: исследованы основные причины появления
22:52 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Образование седины – это результат процесса обесцвечивания волос из-за утраты пигментов, которые отвечают за окрашивание волос в определенный цвет.

Седые волосы – это признак того, что человек слишком часто переживает стрессы. Такой миф медики развенчали достаточно давно, ведь, на самом деле, существует немало причин того, почему в раннем возрасте могут появиться седые волосы.

Вообще, образование седины – это результат процесса обесцвечивания волос из-за утраты пигментов, которые отвечают за окрашивание волос в определенный цвет, вследствие чего волос заполняется пузырьками воздуха. Можем выделить три основных причины, почему происходит такой процесс.

Во-первых, наследственность. Как правило, у человека волосы с той скоростью, с которой седели у его отца или матери.

Во-вторых, сложные врожденные болезни. Даже из-за хронической простуды человек может достаточно рано поседеть. Но чаще седина становится последствием перенесенных сложных вирусных заболеваний либо инфекций. 

В-третьих, постоянные переживания и стрессы. Именно постоянная депрессия, частые переживания и стрессы влияют на общее состояние здоровья организма и на состояние клеток волос в том числе. Из-за того, что последние не получают вовремя необходимые витамины и полезные вещества, волос может поседеть.

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Все по теме:

Здоровье, Волосы, Причины, Ранняя седина, Седина, Факторы, Обесцвечивание волос.
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