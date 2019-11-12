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Какие физические упражнения способны замедлить процессы старения

Какие физические упражнения способны замедлить процессы старения
22:27 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay.com

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Клеточное, репликативное старение связывают с потерей способности клетки к делению. О том, каким образом физическая активность позволяет замедлить процессы старения на клеточном уровне ученым пока известно немного. Механизмы, отвечающие за положительный эффект упражнений, еще полностью не изучены. Неудивительно, что исследователи задаются вопросами, как восстановить компоненты клетки, деградирующие по мере старения, и возможно ли замедлить процесс с помощью физических упражнений.

Недавние научные опыты, опубликованные, в издании "Клеточный метаболизм", показали, что повышение митохондриальных способностей клеток может замедлить старение нашего организма. Митохондрия – это единственный источник энергии клеток. Расположенные в цитоплазме каждой клетки, митохондрии сравнимы с батарейками, которые производят, хранят и распределяют необходимую для клетки энергию. Человеческие клетки содержат в среднем 1500 митохондрий. Их особенно много в клетках с интенсивным метаболизмом (например, в печени). Со временем способность митохондрий к выработке энергии постепенно снижается. 

Доктор Наир, изучающий проблему диабета в Клинике Мейо в Рочестере (США) и команда ученых Орегонского университета (University of Oregon) провели эксперимент среди 72 человек разных возрастных групп: от 18 до 80 лет. Волонтерам предложили три спортивные программы:

— велосипедный спорт с высокой интенсивностью

— силовую тренировку с использованием веса

— комбинированную силовую и интервальную тренировку

Ученые оценивали молекулярный состав и уровень мышечной массы, а также чувствительность к инсулину. Оказалось, что силовые тренировки, эффективные при наращивании мышечной массы, не так результативны в вопросе замедления старения клеток. А вот высокая интенсивность интервальных упражнений оказала наибольшее влияние на клеточном уровне. 

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Сравнивая данные протеомического и РНК-секвенирования (определение первичной структуры молекулы РНК или рибонуклеиновых кислот) в группах, ученые выявили, что упражнения побуждают клетки вырабатывать большее количество РНК копий генов, кодирующих митохондриальные белки и белки, ответственные за рост мышц. Эффект от упражнений также получили рибосомы – внутриклеточные частицы, играющие жизненно важную роль в синтезе белков.

Молодые добровольцы, которые занимались интервальными тренировками, продемонстрировали увеличение митохонриальной способности на 49 %, и что самое удивительное, у пожилой группы этот показатель достиг 69%. 

Физическая активность также важна в поддержании производства белка. Мышечные клетки, как клетки сердца и мозга не делятся часто. Это означает, что функции замедляются, и мы стареем. Как объясняет Доктор Наир, в отличие от печени, мышечная ткань не восстанавливается. Если физические упражнения смогут восстановить или свести к минимуму разрушение митохондрий в мышечных клетках, это даст хорошие шансы сохранить или реабилитировать также другие ткани.

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В дополнение к увеличению митохондриальной способности, интервальная тренировка также улучшала чувствительность к инсулину, снизив риск развития диабета. Однако этот тип упражнений оказался менее эффективным для повышения мышечной силы.

Добавим, что в данном исследовании не уделяли внимание продолжительности тренировок с целью повышения митохондриальной способности. Также ученые не ставили цель выяснить конкретный вид физической нагрузки, замедляющий старение.

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Здоровье, Спорт, Старение, Инсулин, Физические упражнения, Процессы старения, Вид спорта, Что поможет замедлить старение, риск развития диабета.
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