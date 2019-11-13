Медики рассказали, какой фрукт полезен для здоровья печени

Новости шоу бизнеса:По данным специалистов, употребление абрикосов поможет укрепить иммунитет, повысить гемоглобин, а также вывести из организма вредные вещества.

Абрикос богат пектином, который собирает скопившиеся в организме пестициды, ионы тяжелых металлов. Для людей, у которых диагностированы проблемы с печенью, будут наиболее полезны кислые сорта. Но эксперты утверждают, что любые виды абрикосов буквально напичканы витаминами, а значит польза для здоровья будет огромная. Правда, не рекомендуется есть абрикосы пациентам, у которых обнаружен гепатит. Об этом сообщает versiya.info.

Для организма будут полезны и напитки из абрикоса. Так, например, ученые выяснили, что в стакане абрикосового смузи содержится суточная доля витаминов. Но и с такими витаминными напитками нужно знать меру, потому как чрезмерное употребление продуктов, богатых клетчаткой, может негативно сказаться на работе кишечника.

Среди основных полезных свойств абрикоса и напитков из этого фрукта значатся профилактика болезней щитовидной железы, а также сердечно-сосудистой системы — благодаря повышенному содержанию магния. Абрикосы помогут снизить уровень холестерина в крови, улучшить память и даже посодействуют в процессе похудения.