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Врачи рассказали, что шоколад помогает бороться с потерей слуха

Врачи рассказали, что шоколад помогает бороться с потерей слуха
05:02 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса:Употребление шоколада может быть очень полезным для людей среднего возраста.

Шоколад помогает предотвратить характерную потерю слуха и появление шума в ушах. Новое полезное качество шоколада было выявлено учеными из Южной Кореи. Об их работе сообщается на сайте научного журнала Nutrients. Прежде чем сделать вывод о влиянии шоколада на слух, специалисты проанализировали результаты ряда исследований, проведенных в 2012–2013 годах в рамках национального обследования здоровья и питания.

«Мы обнаружили, что среди людей, которые считали себя любителями шоколада и регулярно употребляли его, шоколад, меньше тех, кто жаловался на проблемы со слухом по мере старения. Действительно, риск потери слуха в возрасте от 40 до 64 лет у них оказался значительно ниже в сравнении с теми, кто не ел шоколад», - рассказали авторы проекта.

Низкую подверженность возрастной потере слуха, а также лучшую защищенность

Людей от возникновения шума в ушах южнокорейские медики объясняют противовоспалительным эффектом шоколада. Полифенольные соединения, содержащиеся в какао, обладают сильными антиоксидантными свойствами, что делает шоколад средством борьбы с воспалениями.

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Именно воспалительные процессы влияют на состояние органов слуха и на его качество по мере наступления старения, пояснили эксперты. Отметим, что речь идет о шоколаде, содержащем минимум сахара и высокую концентрацию какао.

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Все по теме:

Шоколад, Слух, Польза шоколада, Свойства шоколада, Продукты влияющие на слух, Как лечить слух.
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