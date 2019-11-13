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Медики раскрыли новые свойства огуречного рассола

Медики раскрыли новые свойства огуречного рассола
06:18 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса:В США среди поборников спорта, в особенности профессиональных спортсменов, неожиданно стал популярен огуречный рассол.

О том, что огуречный рассол превратился в суперпродукт для спортсменов, пишет газета New York Post. «Рассол от огурцов сегодня стал едва ли не главным напитком поклонников фитнеса в Нью-Йорке», - говорится в публикации издания.

В доказательство репортеры издания приводят слова менеджеров магазинов. Работники торговых точек также в голос говорят о том, что огуречный рассол «скупают ведрами». При этом приводятся расценки на продукт: 3 доллара - за контейнер с рассолом, 45 долларов - за ведро.

Комментируя ситуацию столь интенсивного интереса к огуречному рассолу, 35-летний профессиональный боксер Джейсон Маркланд отметил, что не видит в этом ничего удивительного. Он и сам употребляет такой рассол. По словам боксера, если нужно быстро восстановиться после тяжелых тренировок, то рассол из-под огурцов действительно может оказаться суперпродуктом, который этому поможет. Также спортсмен добавил, что «если возникают судороги во время занятий, то питье рассола может улучшить состояние».

Со стороны медицинского сообщества об использовании огуречного рассола высказался терапевт Теодор Стрэндж. Врач подтвердил: питье рассола действительно способствует восстановлению у спортсменов.

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«В рассоле и маринаде содержится много натрия и калия. Они помогают нормализовать дисбаланс, который часто возникает при высоких нагрузках на мышцы», - отметил терапевт. В то же время эксперт добавил, что важно не допускать злоупотребления рассолом, а людям с сердечно-сосудистыми проблемами от его употребления и вовсе следует отказаться.

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Рассол, Огурцы, Огуречный рассол, Польза огуречного рассола, Свойства огуречного рассола, Польза огуречного рассола для спортсменов.
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