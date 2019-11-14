Экзема на лице: симптомы и лечение при обострении

Новости шоу бизнеса:Экзема – заболевание кожи, которое проявляется особыми высыпаниями с характерной локализацией и кожным зудом. Оно может возникнуть и у взрослых, и у детей.

Основную роль в развитии экземы играет аллергия кожи, рассказала дерматолог Светлана Якубовская.

Лечение экземы на лице у ребенка:

проконсультируйтесь с врачом, не занимайтесь самолечением;

умывайте лицо прохладной водой, не горячей;

после каждого умывания наносите эмолент (эффективность выше, если средство наносится на еще влажную кожу);

если нет возможности умыть ребенка, промокните лицо влажным полотенцем (не салфетками).

Экзема – симптомы

Основным симптомом экземы является сыпь. Ощущение жжения и зуда возникает независимо от вида заболевания. Если экзема сухая, пузырьки с жидкостью появляться не должны. Для сухой экземы также характерна очень сухая кожа.

Если видно маленькие пузырьки, то это мокнущая экзема. Если ее не лечить, через время часть пузырьков превращаются в узелки с гноем. Чешуя и гнойные язвы – также признаки экземы.

При обострении:

стараться меньше тереть / мочить, кожа воспалена и будет раздражаться;

обратите внимание на средства группы sos (Cicaplast бальзам от La Roche Posay; Cicacream от Topicrem; Pharmaceris A крем Corneo-sensilium и др). Наносятся 2-3 раза в день на место воспаления;

если есть желтые корочки, то на помощь придут наружные средства с антибиотиками;

не бойтесь гормональных препаратов, если их назначает врач. Порой без них не обойтись, когда воспаление сильное, главное – использовать их только по назначению;

при частых обострениях врач может порекомендовать ингибиторы кальциневрина (Элидел и др.), как альтернативу гормонам; их можно использовать длительное время.

Лечение экземы на лице у взрослых:

Мягкое умывание (если сложно подобрать, то используйте ваш эмолент, как средство для очистки).

Можно на лицо наносить эмолент вместо крема, но помните, что в их составе не будет, например, антивозрастных компонентов (пептиды и тому подобное), поэтому стоит включить в уход сыворотки с этими ингредиентами.

При выборе крема отдавайте предпочтение средствам с гиалуроновой кислотой.

Тоники / лосьоны – без спирта.

При обострении – гормоны / ингибиторы кальциневрина, но после осмотра врача.

Всегда тестируйте средства перед нанесением на признаки аллергии.

Средства с кислотами (пилинги, кремы) – только в период ремиссии.