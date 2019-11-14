Экзема на лице: симптомы и лечение при обострении

Основную роль в развитии экземы играет аллергия кожи, рассказала дерматолог Светлана Якубовская.
Лечение экземы на лице у ребенка:
проконсультируйтесь с врачом, не занимайтесь самолечением;
умывайте лицо прохладной водой, не горячей;
после каждого умывания наносите эмолент (эффективность выше, если средство наносится на еще влажную кожу);
если нет возможности умыть ребенка, промокните лицо влажным полотенцем (не салфетками).
Экзема – симптомы
Основным симптомом экземы является сыпь. Ощущение жжения и зуда возникает независимо от вида заболевания. Если экзема сухая, пузырьки с жидкостью появляться не должны. Для сухой экземы также характерна очень сухая кожа.
Если видно маленькие пузырьки, то это мокнущая экзема. Если ее не лечить, через время часть пузырьков превращаются в узелки с гноем. Чешуя и гнойные язвы – также признаки экземы.
При обострении:
стараться меньше тереть / мочить, кожа воспалена и будет раздражаться;
обратите внимание на средства группы sos (Cicaplast бальзам от La Roche Posay; Cicacream от Topicrem; Pharmaceris A крем Corneo-sensilium и др). Наносятся 2-3 раза в день на место воспаления;
если есть желтые корочки, то на помощь придут наружные средства с антибиотиками;
не бойтесь гормональных препаратов, если их назначает врач. Порой без них не обойтись, когда воспаление сильное, главное – использовать их только по назначению;
при частых обострениях врач может порекомендовать ингибиторы кальциневрина (Элидел и др.), как альтернативу гормонам; их можно использовать длительное время.
Лечение экземы на лице у взрослых:
Мягкое умывание (если сложно подобрать, то используйте ваш эмолент, как средство для очистки).
Можно на лицо наносить эмолент вместо крема, но помните, что в их составе не будет, например, антивозрастных компонентов (пептиды и тому подобное), поэтому стоит включить в уход сыворотки с этими ингредиентами.
При выборе крема отдавайте предпочтение средствам с гиалуроновой кислотой.
Тоники / лосьоны – без спирта.
При обострении – гормоны / ингибиторы кальциневрина, но после осмотра врача.
Всегда тестируйте средства перед нанесением на признаки аллергии.
Средства с кислотами (пилинги, кремы) – только в период ремиссии.