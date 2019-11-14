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Что увеличивает риск заболевания гриппом и простудой?

Что увеличивает риск заболевания гриппом и простудой?
21:42 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Начался сезон гриппа и простуды и очень важно знать, какие вредные советы повышают шансы подцепить эти заболевания.

Полезных советов люди привыкли не придерживаться и считают, что их все обойдет стороной. Мы решили пойти другим путем и собрали указания, которые помогут вам заболеть. На самом деле, это шуточный список, не делайте так.

Как увеличить свои шансы подхватить грипп и простуду?

Реже мойте руки, делайте это как можно хуже и лучше без мыла. Не нужно делать гигиенические процедуры перед каждым приемом пищи, после каждого посещения туалета, после улицы. Чихнул, кашлянул – пожали товарищу руку или просто вытрите руки о себя. Вирусы не любят мыться, вот и не мучайте их.

Ходите постоянно в одной и той же одежде, стирайте ее только, когда заметите, что к вам перестали подходить люди. Вирусы очень любят оседать на тканях и хранить на ней активность некоторое время, так зачем их испытывать стиральной машиной и утюгом. Например, вирус гриппа при попадании на твердые или тканевые поверхности может сохранять свою активность до 2 суток.

Защитная маска – для слабаков. Увидели такого человека, смело подходите к нему: пожмите руку, обнимите, поговорите, пожалейте, поцелуйте. При необходимости, попросите на себя чихнуть или вообще отберите маску и подышите через нее несколько минут. 

Подготовьте и свои бактерии к ОРВИ, начав принимать для профилактики антибиотики. В итоге, подхватив вирус гриппа или любую другую ОРВИ, вы получите еще массу удовольствий от бактериальных осложнений. Натренированные бактерии, которые не поддаются лечению, гарантируют вам стать номером № 1 у врача, который любит интересные и сложные случаи. 

Не делайте прививки от гриппа и от пневмококковой инфекции. Это привилегия тоже для слабаков. А ваша цель – только жесть, только хардкор!

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На сезон ОРВИ и гриппа запланируйте себе побольше мероприятий с большим количеством людей. Зачем лишать себя удовольствий в жизни. Идеально для подхвата вируса: детские праздники, походы в тренажерку, концерты с танцплощадкой и так далее.

Максимально испытывайте свой иммунитет на устойчивость. Мало спите, мало двигайтесь, побольше работаете в офисе, забудьте о прогулках и здоровой пище, пейте больше алкоголя, а не воды. 

Не проветривайте помещение. Залепите его стерильно, чтобы воздух был сухим и теплым. Пусть дорогие вирусы смогут нормально размножаться!

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Простуда, Заболевание, Грипп, ОРВИ, Риск заболевания гриппом и простудой.
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