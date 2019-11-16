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Лекарства прочь: простые, но эффективные упражнения, способные снизить боль

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Лекарства прочь: простые, но эффективные упражнения, способные снизить боль
02:58 Сегодня Телеграф miridei.com Фото: miridei.com

Новости шоу бизнеса:Не стоит сразу глотать обезболивающие при первых сигналах боли в теле. Гораздо эффективнее использовать комплексы упражнений, способных снизить боль.

  • 1

    Повороты лежа

    Польза: от боли в спине и пояснице.

    Вам знакомы ситуации, когда по утру спину ломит, тело какое-то деревянное и вялое, а сил подняться с кровати просто нет? Попробуйте сделать этот простенький комплекс и вам сразу станет легче. Сделайте над собой усилие и сползите с кровати на пол.

    Выполнение:

    - лягте на спину, согнув колени;

    - оперившись ступнями в пол, разведите руки в стороны под прямым углом;

    - медленно поверните согнутые ноги на левый бок, не отрывая прямой спины от пола;

    - вернитесь в изначальное положение и сделайте поворот вправо.

    Во время этого упражнения можно услышать тихий хруст в области позвоночника или таза. После пары минут повторов вы ощутите, как боль стихает, а тело вновь становится гибким.

    Главное: не спешить и следить за позой. Если вам сложно не отрывать спину при поворотах, попросите кого-то придерживать вас за плечи.

  • 2

    Поза кошки

    Польза: от боли в спине и пояснице.

    Многие асаны из курса йоги великолепно помогают избавиться от боли. В их числе особого внимания достойна марджариасана – поза кошки. Мне доводилось слышать мысли о том, что такое упражнение можно делать в постели, однако я вынуждена не согласиться с таким мнением. Даже жесткий матрац будет прогибаться под руками и ногами, от чего вы начнете пошатываться. Лучше преодолеть свою лень и выполнять упражнение на полу.

    Выполнение:

    - опуститесь на четвереньки, перенеся вес на руки и колени;

    - сделайте прогиб, потянувшись грудью вперед;

    - вернитесь в исходное положение и округлите спину.

    Поскольку у асаны множество нюансов, рекомендую ознакомиться с советами тренера на видео, чтобы упражнение прошло максимально эффективно. Ежедневные тренировки не только помогут вам избавиться от боли, но еще и улучшат осанку. Помимо этого, такие тренировки укрепляют мышцы груди.

  • 3

    Растягивание шеи

    Польза: от боли в шее, плечах, между лопатками.

    Шейно-плечевая зона нередко беспокоит людей, привыкших спать на высоких подушках. Боли в этой области могут так же возникать из-за неправильного положения тела, когда мы сидим. Помните о том, что правильная осанка – это не только эстетически красивый аспект, но еще и база для здорового тела. Снять боль в этой области поможет растяжка шеи.

    Выполнение:

    - сядьте или встаньте, держа спину прямо;

    - положите ладонь одной руки на противоположное ухо (через голову);

    - легкими, пружинящими движениями потяните голову в сторону рабочей руки;

    - вернитесь в исходное положение;

    - положите другую руку на противоположное ухо и повторите растягивание.

    Не нажимайте слишком сильно. Движения должны быть деликатными. После этого упражнения вы ощутите облегчение в шее, в области плеч, а так же между лопатками.

  • 4

    Массаж ступней

    Польза: от боли в ступнях, от судорог.

    Это упражнение станет настоящим спасением для тех, кто страдает от плоскостопия или судорог, часто носит обувь на каблуке или много сидит. Помимо прочего, такой массаж поможет согреться и разогнать кровь, если у вас все время мерзнут ноги.

    Выполнение:

    - сядьте (можно встать), поместив под одну ступню мячик;

    - начните прокатывать мяч под ступней вперед-назад;

    - после пару повторов, поместите мяч под другую ногу.

    Обычно в таком упражнении используют обычный теннисный мячик, но его можно заменить пластиковой бутылкой или даже мячиком с пупырышками – излюбленной игрушкой кошек и собак. Купить подобные мячики вы запросто сможете в любом зоомагазине. Эти пупырышки сделают массаж еще приятнее!

  • 5

    Гимнастика для пальцев

    Польза: от болях в ладонях и пальцах рук.

    Туннельный синдром так же известен под названием синдром запястного канала. Его симптомы нередко наблюдались у людей, вынужденных много писать, а потому синдром еще прозвали писчим спазмом. В современном мире после окончания школы и институтов мы практически не пишем от руки, зато много печатаем на клавиатуре и часто кликаем мышкой. Эти действия приводят к нарушениям: запястье начинает болеть, руку сводит, пальцы опухают. К счастью, данное упражнение помогает уменьшить боль. Вспомним детство? 

    Выполнение:

    - поочередно сгибайте одинаковые пальцы разных рук;

    - крепко сцепите пальцы: мизинец с мизинцев, безымянный с безымянным и так далее;

    - поочередно меняя пальцы, повторите упражнение несколько раз.

    Кстати, можно использовать и еще одно детское упражнение времен младших классов: «Мы писали, наши пальчики устали». Если у вас есть ноутбук, постарайтесь задействовать обе руки. Не кликайте по мышке все время одной и той же рукой, положите вторую руку на тачпад. Развейте в себе способности амбидекстера – человека, свободно владеющего обеими руками. Старайтесь избегать лишней нагрузки на запястья, отказавшись от длительных игр на компьютере.

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Здоровье, Боль, Тренировка, Упражнение.
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