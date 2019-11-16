Лекарства прочь: простые, но эффективные упражнения, способные снизить боль

1 Повороты лежа Польза: от боли в спине и пояснице. Вам знакомы ситуации, когда по утру спину ломит, тело какое-то деревянное и вялое, а сил подняться с кровати просто нет? Попробуйте сделать этот простенький комплекс и вам сразу станет легче. Сделайте над собой усилие и сползите с кровати на пол. Выполнение: - лягте на спину, согнув колени; - оперившись ступнями в пол, разведите руки в стороны под прямым углом; - медленно поверните согнутые ноги на левый бок, не отрывая прямой спины от пола; - вернитесь в изначальное положение и сделайте поворот вправо. Во время этого упражнения можно услышать тихий хруст в области позвоночника или таза. После пары минут повторов вы ощутите, как боль стихает, а тело вновь становится гибким. Главное: не спешить и следить за позой. Если вам сложно не отрывать спину при поворотах, попросите кого-то придерживать вас за плечи.

2 Поза кошки Польза: от боли в спине и пояснице. Многие асаны из курса йоги великолепно помогают избавиться от боли. В их числе особого внимания достойна марджариасана – поза кошки. Мне доводилось слышать мысли о том, что такое упражнение можно делать в постели, однако я вынуждена не согласиться с таким мнением. Даже жесткий матрац будет прогибаться под руками и ногами, от чего вы начнете пошатываться. Лучше преодолеть свою лень и выполнять упражнение на полу. Выполнение: - опуститесь на четвереньки, перенеся вес на руки и колени; - сделайте прогиб, потянувшись грудью вперед; - вернитесь в исходное положение и округлите спину. Поскольку у асаны множество нюансов, рекомендую ознакомиться с советами тренера на видео, чтобы упражнение прошло максимально эффективно. Ежедневные тренировки не только помогут вам избавиться от боли, но еще и улучшат осанку. Помимо этого, такие тренировки укрепляют мышцы груди.

3 Растягивание шеи Польза: от боли в шее, плечах, между лопатками. Шейно-плечевая зона нередко беспокоит людей, привыкших спать на высоких подушках. Боли в этой области могут так же возникать из-за неправильного положения тела, когда мы сидим. Помните о том, что правильная осанка – это не только эстетически красивый аспект, но еще и база для здорового тела. Снять боль в этой области поможет растяжка шеи. Выполнение: - сядьте или встаньте, держа спину прямо; - положите ладонь одной руки на противоположное ухо (через голову); - легкими, пружинящими движениями потяните голову в сторону рабочей руки; - вернитесь в исходное положение; - положите другую руку на противоположное ухо и повторите растягивание. Не нажимайте слишком сильно. Движения должны быть деликатными. После этого упражнения вы ощутите облегчение в шее, в области плеч, а так же между лопатками.

4 Массаж ступней Польза: от боли в ступнях, от судорог. Это упражнение станет настоящим спасением для тех, кто страдает от плоскостопия или судорог, часто носит обувь на каблуке или много сидит. Помимо прочего, такой массаж поможет согреться и разогнать кровь, если у вас все время мерзнут ноги. Выполнение: - сядьте (можно встать), поместив под одну ступню мячик; - начните прокатывать мяч под ступней вперед-назад; - после пару повторов, поместите мяч под другую ногу. Обычно в таком упражнении используют обычный теннисный мячик, но его можно заменить пластиковой бутылкой или даже мячиком с пупырышками – излюбленной игрушкой кошек и собак. Купить подобные мячики вы запросто сможете в любом зоомагазине. Эти пупырышки сделают массаж еще приятнее!