Лекарства прочь: простые, но эффективные упражнения, способные снизить боль

Повороты лежа
Польза: от боли в спине и пояснице.
Вам знакомы ситуации, когда по утру спину ломит, тело какое-то деревянное и вялое, а сил подняться с кровати просто нет? Попробуйте сделать этот простенький комплекс и вам сразу станет легче. Сделайте над собой усилие и сползите с кровати на пол.
Выполнение:
- лягте на спину, согнув колени;
- оперившись ступнями в пол, разведите руки в стороны под прямым углом;
- медленно поверните согнутые ноги на левый бок, не отрывая прямой спины от пола;
- вернитесь в изначальное положение и сделайте поворот вправо.
Во время этого упражнения можно услышать тихий хруст в области позвоночника или таза. После пары минут повторов вы ощутите, как боль стихает, а тело вновь становится гибким.
Главное: не спешить и следить за позой. Если вам сложно не отрывать спину при поворотах, попросите кого-то придерживать вас за плечи.
Поза кошки
Польза: от боли в спине и пояснице.
Многие асаны из курса йоги великолепно помогают избавиться от боли. В их числе особого внимания достойна марджариасана – поза кошки. Мне доводилось слышать мысли о том, что такое упражнение можно делать в постели, однако я вынуждена не согласиться с таким мнением. Даже жесткий матрац будет прогибаться под руками и ногами, от чего вы начнете пошатываться. Лучше преодолеть свою лень и выполнять упражнение на полу.
Выполнение:
- опуститесь на четвереньки, перенеся вес на руки и колени;
- сделайте прогиб, потянувшись грудью вперед;
- вернитесь в исходное положение и округлите спину.
Поскольку у асаны множество нюансов, рекомендую ознакомиться с советами тренера на видео, чтобы упражнение прошло максимально эффективно. Ежедневные тренировки не только помогут вам избавиться от боли, но еще и улучшат осанку. Помимо этого, такие тренировки укрепляют мышцы груди.
Растягивание шеи
Польза: от боли в шее, плечах, между лопатками.
Шейно-плечевая зона нередко беспокоит людей, привыкших спать на высоких подушках. Боли в этой области могут так же возникать из-за неправильного положения тела, когда мы сидим. Помните о том, что правильная осанка – это не только эстетически красивый аспект, но еще и база для здорового тела. Снять боль в этой области поможет растяжка шеи.
Выполнение:
- сядьте или встаньте, держа спину прямо;
- положите ладонь одной руки на противоположное ухо (через голову);
- легкими, пружинящими движениями потяните голову в сторону рабочей руки;
- вернитесь в исходное положение;
- положите другую руку на противоположное ухо и повторите растягивание.
Не нажимайте слишком сильно. Движения должны быть деликатными. После этого упражнения вы ощутите облегчение в шее, в области плеч, а так же между лопатками.
Массаж ступней
Польза: от боли в ступнях, от судорог.
Это упражнение станет настоящим спасением для тех, кто страдает от плоскостопия или судорог, часто носит обувь на каблуке или много сидит. Помимо прочего, такой массаж поможет согреться и разогнать кровь, если у вас все время мерзнут ноги.
Выполнение:
- сядьте (можно встать), поместив под одну ступню мячик;
- начните прокатывать мяч под ступней вперед-назад;
- после пару повторов, поместите мяч под другую ногу.
Обычно в таком упражнении используют обычный теннисный мячик, но его можно заменить пластиковой бутылкой или даже мячиком с пупырышками – излюбленной игрушкой кошек и собак. Купить подобные мячики вы запросто сможете в любом зоомагазине. Эти пупырышки сделают массаж еще приятнее!
Гимнастика для пальцев
Польза: от болях в ладонях и пальцах рук.
Туннельный синдром так же известен под названием синдром запястного канала. Его симптомы нередко наблюдались у людей, вынужденных много писать, а потому синдром еще прозвали писчим спазмом. В современном мире после окончания школы и институтов мы практически не пишем от руки, зато много печатаем на клавиатуре и часто кликаем мышкой. Эти действия приводят к нарушениям: запястье начинает болеть, руку сводит, пальцы опухают. К счастью, данное упражнение помогает уменьшить боль. Вспомним детство?
Выполнение:
- поочередно сгибайте одинаковые пальцы разных рук;
- крепко сцепите пальцы: мизинец с мизинцев, безымянный с безымянным и так далее;
- поочередно меняя пальцы, повторите упражнение несколько раз.
Кстати, можно использовать и еще одно детское упражнение времен младших классов: «Мы писали, наши пальчики устали». Если у вас есть ноутбук, постарайтесь задействовать обе руки. Не кликайте по мышке все время одной и той же рукой, положите вторую руку на тачпад. Развейте в себе способности амбидекстера – человека, свободно владеющего обеими руками. Старайтесь избегать лишней нагрузки на запястья, отказавшись от длительных игр на компьютере.