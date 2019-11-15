Советы, которые помогут легко и эффективно заниматься спортом дома

Новости шоу бизнеса:Если вы решили тренироваться самостоятельно, вам придется учесть несколько моментов.

Заниматся спортом дома можно, если установить график тренировок, соблюдать режим питания, найти единомышленников и прочие.

Советы, как не быть слабовольным и заниматься спортом дома регулярно, опубликовал Marieclaire.

Определите цель

Первое, что необходимо сделать, выбрать цель тренировок. К примеру, хочу сбросить 5 кг за месяц, а уже потом разработать в соответствии с целью тренировку.

Составте систему тренировок

В зависимости от результата, которого хотите достичь, выберете систему тренировок. Сбросить лишний вес помогут кардиотренировки, подтянуть тело получасовые зарядки.

Следите за графиком тренеровок

Чтобы заниматься спортом дома регулярно, нужно составить график тренировок. Определите удобное для вас время и дни и не пропускайте тренировки.

Прислушивайтесь к своему телу

Необходимо окунать организм в спорт постепенно и делайте разминку Это поможет избежать травм.

Составьте плейлист

Хорошая и бодрая музыка будет дополнительным стимулом и поднимать настроение.

Пейте

Пить воду во время занятий спорта нужно регулярно, независимо от того, испытываете жажду или нет.

Соблюдайте режим питания

Интервалы между приемом пищи и тренировкой должны составлять полтора-два часа. Включите больше белковой пищи, а от углеводов лучше откажитесь.

Найдите единомышленников

От того, чтобы сдаться на полпути вас убережет подруга. Поэтому найдите единомышленников и подбадривайте друг друга.