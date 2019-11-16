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Главные причины озноба без повышения температуры

Главные причины озноба без повышения температуры
11:43 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: www.pinterest.com

Новости шоу бизнеса:Если вы чувствуете озноб, то он далеко не всегда бывает следствием холодной погоды.

Нехватка сна. Причиной озноба может быть дефицит сна. При избыточной усталости организм острее чувствует холод. Хотя точная причина этого неизвестна, установлено, что невысыпающиеся люди имеют более высокий уровень гормона стресса кортизола. А при его наличии в организме происходит соответствующая реакции, которая и вызывает озноб.

Гипотиреоз. Ощущение озноба во всём организме может быть следствием недостаточно активной щитовидной железы - расстройства, с которым сталкивается каждая 50-я женщины и один мужчина на каждую тысячу. При гипотиреозе расположенная в области шеи железа не производит достаточного количества гормона тироксина, необходимого для регулирования многих функций организма, включая и его обогрев.

Избыток сахара в крови. Холодные руки и ноги могут быть следствием диабета, который характеризуется повышенным уровнем сахара в крови. Сотни тысяч россиян страдают от "тихого" диабета, который еще не диагностирован. Они сталкиваются с такими симптомами, как усталость, частые мочеиспускания и холодные конечности.

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Инфекция. Повышение температуры тела говорит о начале воспалительных процессов в организме, при которых клетки иммунитета сражаются с инфекциями. Довольно часто это сопровождается сильным ознобом.

Раздражения кожи. При тяжелой экземе и других подобных раздражениях кожи, при которых она становится красной и воспаленной, может появиться ощущение озноба в повреждённых зонах тела. Кожа сама по себе является терморегулирующим механизмом, она обладает способностью сохранять температуру тела. А при воспалении, усиленном зудом, кровеносные сосуды расширяются.

Дефицит железа в рационе. Анемия может сопровождаться ознобом, так как в организме не хватает красных кровяных клеток, переносящий кислород по всему телу.

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Таблетки от сердца. Распространённым побочным эффектом бета-блокаторов, выписываемых жертвам гипертонии и аритмии, является ощущение холода в пальцах рук и ног. Бета-блокаторы замедляют сердцебиение, из-за чего кровеносные сосуды сужаются, приток крови сокращается, что и вызывает озноб.

Женский пол. Если вы ощущаете холод значительно острее своего супруга, то это связано с вашим полом. Женский гормон эстроген делает периферические кровяные сосуды в пальцах рук и ног более чувствительными к холоду, даже если температура снижается не слишком-то значительно.

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Здоровье, Озноб, Причины озноба.
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